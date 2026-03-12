Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток

Още три товарни кораба бяха атакувани в Персийския залив, след като Техеран заплаши да предизвика скок в цените с подобни нападения.

Цените на петрола отново се повишиха, достигайки до нива от 100 долара за барел. Увеличението е въпреки решението на 32 държави да освободят 400 милиона барела петрол от стратегически петролни резерви в опит да успокоят пазарите. Израел и Иран продължиха размяната на удари на 13-ия ден от началото на конфликта. Осем души бяха убити при израелска атака в Бейрут. Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей направи първото си официално обръщение, но без да се появи на живо. То беше прочетено по иранската държавна телевизия.

Два танкера избухнаха в пламъци в териториалните води на Ирак тази нощ. Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция пое отговорност за нападението срещу единия от корабите, плаващ под флага на Маршаловите острови. Според Иран той е бил поразен, след като не се е подчинил на предупрежденията на иранската брегова охрана.

Фархан ал Фартуси, директор на иракската пристанищна администрация: "Спасителната операция започна веднага и до сутринта бяха спасени 55 членове на екипажите. Един човек е загинал. До 4.00 ч. сутринта пожарите и на двата танкера бяха потушени. Екипажите са евакуирани до пристанището на Фау и в момента се намират там".

Трети кораб беше ударен на пристанище в Обединените арабски емирства. С пожар се бориха и край летището в Мухарак в Бахрейн. Според местните власти цел на иранските удари са били резервоари за гориво.

Снимки: ЕПА/БГНЕС

Като предпазна мярка Оман е изтеглил всичките си кораби от основния си терминал за износ.

Новият върховен лидер Моджтаба Хаменей коментира именно стратегията за Ормузкия проток. Първото му изявление беше прочетено от говорителка по държавната телевизия.

Моджтаба Хаменей, върховен лидер на Иран: "Сигурно е, че лостът за въздействие със затварянето на Ормузкия проток трябва да продължи да бъде използван. Проучено е отварянето на нови фронтове, където врагът има много малко опит и би бил изключително уязвим. Активирането им ще се осъществи, ако военната ситуация продължи".

Сигналът от Вашингтон също е неотстъпчивост.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "САЩ са най-големият производител на петрол в света, така че, когато цените на петрола се повишат, ние печелим много пари. Но за мен, като президент, от много по-голям интерес и значение е да бъде спряна злата империя Иран да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток и всъщност целия свят. Никога няма да допусна това да се случи!"

Саудитска Арабия е намалила незначително производството на петрол, но най-голямата ѝ рафинерия на два пъти спря работа заради ирански удари, а доставките бяха пренасочени през Червено море. В ОАЕ затвори рафинерия, а пожар затрудни работата на ключово пристанище за съхранение на нефт. Катар спря доставките на втечнен газ.

Навийн Дас, анализатор: "Засегнати са и други енергийни потоци, които са дори от по-критично значение от петрола. Ключовият производител на втечнен газ Катар ефективно спира производството заради комбинация от атаки в региона и невъзможността да изнася продукцията си."

От началото на конфликта производството на суров петрол в Близкия изток е спаднало с около 4,9 милиона барела на ден.