Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува петролни танкери в Ормузкия проток

Цената на барел суров петрол тип "Брент" отново премина 100 долара рано тази сутрин, преди да се установи на равнища от около 98 долара. Скокът дойде след като ирански катери камикадзе удариха два петролни танкера в ключовия за петролните доставки Ормузки проток. На фона на ескалацията на конфликта от страна на Иран, САЩ и Израел също изпратиха сигнали, че краят на кризата не е близо.

Огнени кълба озаряват небето близо до пристанище Ал-Фау, иракският излаз на Персийския залив, южно от Басра. Ирански катери камикадзе заредени с експлозиви са ударили два петролни танкера, пренасящи 400 хиляди барела иракски петрол. Загинал е един член на екипажа. След атаката, иракските пристанища преустановиха работа. Атаката е поредната ескалация от страна на Иран.



Вчера тайландски кораб за насипни товари, японски контейнеровоз и трети кораб бяха ударени от снаряди с неизвестен произход в Ормузкия проток. От началото на конфликта атакуваните кораби в протока са 16. Иран продължава и атаките срещу петролни депа в съседни държави. Вчера военното командване на Ислямската република предупреди, че е готово за продължителна война, която ще унищожи световната икономика и светът трябва да се готви за цени на петрола от 200 долара за барел.

На този фон американският президент Доналд Тръмп също даде сигнал, че предвижданият от него бърз край на конфликта няма да е толкова скорошен.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Докато слагаме край на тази заплаха за Америка и за света, не искаме да си тръгнем преждевременно. Трябва да довършим започнатото, нали? През последните 11 дни въоръжените ни сили на практика унищожиха Иран. Трудна страна. Военновъздушните им сили са напълно унищожени... Вече нямат радари. Нямат противовъздушни системи. Нямат нищо. Ракетите им са унищожени на 90 процента. Дроновете им са унищожени на 85 процента. Взривяваме фабриките, където го произвеждат."

Израелската армия също заяви, че е готова и за дълъг конфликт.

Ефи Дефрин, говорител на израелската армия: "Подготвени сме кампанията да продължи толкова дълго, колкото е необходимо. Започнахме я обмислено и добре организирано, за да премахнем екзистенциална заплаха. Имаме структуриран план. Засилваме ударите и ще продължим да ги засилваме, докато тази заплаха не бъде премахната."

Тръмп приветства освобождаването на резерви от 400 милиона барела суров петрол от Международната агенция по енергетика и нареди освобождаването на 172 милиона барела от стратегическия петролен резерв на Съединените щати. Но перспективата за продължителен конфликт не доведе до спад на пазарите. Според източници на Ройтерс, Иран е успял да разположи около дузина мини в Ормузкия проток, което ще усложни както отварянето му, така и идеите на Тръмп и някои европейски лидери да организират ескорт на танкери през тесния воден път.



