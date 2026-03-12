Заседание на СОС: Спор около прехвърляне на имоти от държавата на Столичната община

Общинските съветници в София обсъждат докладите за безвъзмездно прехвърляне на имоти от държавата към Столичната община. Те включват емблематични столични сгради, терени за изграждане на детски градини, училища и паркове.

Темата предизвика политически реакции, след като Делян Пеевски поиска налагането на мораториум върху възможността служебно правителство да прехвърля държавни имоти. Какъв е отговорът на кмета Терзиев?

В реда на СОС има близо 90 точки и все още не се е стигнало до шестте доклада за прехвърлянето на общинските имоти.

Но каква е историята? Според лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски столичният кмет Васил Терзиев и общинските съветници от ПП-ДБ "Спаси София" са приготвили "схема за придобиването на държавни имоти в София".

Тази позиция идва по повод тези шест доклада, които днес предстои да бъдат гласувани. Те са за безвъзмездно прехвърляне на имоти от държавата към Столичната община.

Според Пеевски става дума за над 20 много апетитни имоти в елитни столични квартали. Сред тях са емблематичните сгради на бившия нотариат на Попа, както и бившето седалище на СДС на улица "Раковски".

Кметът Терзиев отговори остро на тези нападки, като написа във Фейсбук: "Алчна кокошка, просо сънува."

Градоначалникът посочи, че целта на общината е да използва имотите за изграждане на детски градини, паркове, училища и културни пространства, вместо те да се рушат и да пустеят.

Борис Бонев от "Спаси София", който е сред вносителите на докладите, също каза, че тези имоти в момента се саморазрушават и пустеят и трябва да се вземат мерки, за да бъдат използвани. И посъветва Пеевски "да брокерства в Кърджали".

Борис Бонев, общински съветник: "Разчитам, че както тези доклади минават с пълна подкрепа, включително и от парламентарно представените партии в СО, че техните национални представители в парламента няма да подкрепят това безобразно искане на този, който прави всичко с цел той да вземе тези имоти за собствените си нужди."

И друго важно от днешния Общински съвет – на вниманието на родителите: предстои днес да се гласува изменение на Наредбата за прием на децата в яслите, детските градини и подготвителните групи в училищата. Един много важен критерий ще бъде сменен, а именно този за уседналост по постоянен и настоящ адрес.

