БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заседание на СОС: Спор около прехвърляне на имоти от държавата на Столичната община

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Общинските съветници в София обсъждат докладите за безвъзмездно прехвърляне на имоти от държавата към Столичната община. Те включват емблематични столични сгради, терени за изграждане на детски градини, училища и паркове.

Темата предизвика политически реакции, след като Делян Пеевски поиска налагането на мораториум върху възможността служебно правителство да прехвърля държавни имоти. Какъв е отговорът на кмета Терзиев?

В реда на СОС има близо 90 точки и все още не се е стигнало до шестте доклада за прехвърлянето на общинските имоти.

Но каква е историята? Според лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски столичният кмет Васил Терзиев и общинските съветници от ПП-ДБ "Спаси София" са приготвили "схема за придобиването на държавни имоти в София".

Тази позиция идва по повод тези шест доклада, които днес предстои да бъдат гласувани. Те са за безвъзмездно прехвърляне на имоти от държавата към Столичната община.

Според Пеевски става дума за над 20 много апетитни имоти в елитни столични квартали. Сред тях са емблематичните сгради на бившия нотариат на Попа, както и бившето седалище на СДС на улица "Раковски".

Кметът Терзиев отговори остро на тези нападки, като написа във Фейсбук: "Алчна кокошка, просо сънува."

Градоначалникът посочи, че целта на общината е да използва имотите за изграждане на детски градини, паркове, училища и културни пространства, вместо те да се рушат и да пустеят.

Борис Бонев от "Спаси София", който е сред вносителите на докладите, също каза, че тези имоти в момента се саморазрушават и пустеят и трябва да се вземат мерки, за да бъдат използвани. И посъветва Пеевски "да брокерства в Кърджали".

Борис Бонев, общински съветник: "Разчитам, че както тези доклади минават с пълна подкрепа, включително и от парламентарно представените партии в СО, че техните национални представители в парламента няма да подкрепят това безобразно искане на този, който прави всичко с цел той да вземе тези имоти за собствените си нужди."

И друго важно от днешния Общински съвет – на вниманието на родителите: предстои днес да се гласува изменение на Наредбата за прием на децата в яслите, детските градини и подготвителните групи в училищата. Един много важен критерий ще бъде сменен, а именно този за уседналост по постоянен и настоящ адрес.

Вижте повече в прякото включване на Карина Караньотова.

#кметът Васил Терзиев #сгради #СОС #делян пеевски

Последвайте ни

ТОП 24

Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица
1
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква...
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
2
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
3
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от...
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29
4
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за...
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
5
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си
6
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
3
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Още от: Регионални

Унищожават 30 000 патици заради птичи грип във ферма в Хасковско
Унищожават 30 000 патици заради птичи грип във ферма в Хасковско
Двама мъже източили над 120 000 лева с фалшиви ТЕЛК решения Двама мъже източили над 120 000 лева с фалшиви ТЕЛК решения
Чете се за: 01:07 мин.
Заради ремонт: Спряха трафика на "Дунав мост" при Русе Заради ремонт: Спряха трафика на "Дунав мост" при Русе
Чете се за: 00:47 мин.
Задържаха рецидивист в Новозагорско: Шофирал пиян, без книжка и с чужди номера Задържаха рецидивист в Новозагорско: Шофирал пиян, без книжка и с чужди номера
Чете се за: 01:10 мин.
Нови изисквания за шофьорските курсове - ще се стигне ли до повишаване на цените? Нови изисквания за шофьорските курсове - ще се стигне ли до повишаване на цените?
Чете се за: 03:17 мин.
Недоволство от градския транспорт: Протест в Пловдив тази вечер Недоволство от градския транспорт: Протест в Пловдив тази вечер
Чете се за: 03:05 мин.

Водещи новини

МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Малена Замфирова претърпя втора операция Малена Замфирова претърпя втора операция
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува петролни танкери в Ормузкия проток Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува петролни танкери в Ормузкия проток
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Заседание на СОС: Спор около прехвърляне на имоти от държавата на Столичната община Заседание на СОС: Спор около прехвърляне на имоти от държавата на Столичната община
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
На първо четене: Затвор до 15 години за посегателство на дете до...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Депутатите с предложения за компенсации заради високите цени на...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Четири доживотни присъди по делото за атентата в московската зала...
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ