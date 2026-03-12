БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 03:30 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Унищожават 30 000 патици заради птичи грип във ферма в Хасковско

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази

Ще бъде предприета цялостна дезинфекция на обекта, собствениците на фермата ще бъдат обезщетени

унищожават 000 патици заради птичи грип хасковско
Слушай новината

Огнище на птичи грип е установено във ферма за патици в димитровградското село Каснаково, съобщи директорът на Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково д-р Георги Илиев. В животновъдният обект се отглеждат около 30 000 патици - мюлари.

Започнаха мероприятия по хуманното унищожаване на птиците, след което ще бъде предприета цялостна дезинфекция, уточни той.

Разпоредени са мерки за биосигурност - определена е 3-километрова защитна и 10-километрова надзорна зони. Въведени са ограничения за придвижването на домашни, диви и други птици, яйца за разплод, птиче месо, продукти от птиче месо и яйца. Забранява се организирането и провеждането на пазари, изложби и други събирания на птици, както и разселването на пернати за подновяване на дивечовия запас.

Собствениците на фермата ще бъдат обезщетени, започват и клинични прегледи в определените зони.

#ферма за патици #ферма #Хасковско #Птичи грип

Последвайте ни

ТОП 24

Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица
1
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква...
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
2
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от...
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29
3
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за...
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
4
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
5
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата
6
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
3
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Още от: Регионални

Двама мъже източили над 120 000 лева с фалшиви ТЕЛК решения
Двама мъже източили над 120 000 лева с фалшиви ТЕЛК решения
Заради ремонт: Спряха трафика на "Дунав мост" при Русе Заради ремонт: Спряха трафика на "Дунав мост" при Русе
Чете се за: 00:47 мин.
Задържаха рецидивист в Новозагорско: Шофирал пиян, без книжка и с чужди номера Задържаха рецидивист в Новозагорско: Шофирал пиян, без книжка и с чужди номера
Чете се за: 01:10 мин.
Нови изисквания за шофьорските курсове - ще се стигне ли до повишаване на цените? Нови изисквания за шофьорските курсове - ще се стигне ли до повишаване на цените?
Чете се за: 03:17 мин.
Недоволство от градския транспорт: Протест в Пловдив тази вечер Недоволство от градския транспорт: Протест в Пловдив тази вечер
Чете се за: 03:05 мин.
Заради ремонт: За 5 часа спират движението по "Дунав мост" при Русе Заради ремонт: За 5 часа спират движението по "Дунав мост" при Русе
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Средният осигурителен доход за януари е 1006,70 евро Средният осигурителен доход за януари е 1006,70 евро
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Задържаха рецидивист в Новозагорско: Шофирал пиян, без книжка и с чужди номера Задържаха рецидивист в Новозагорско: Шофирал пиян, без книжка и с чужди номера
Чете се за: 01:10 мин.
Регионални
Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави
Чете се за: 01:02 мин.
Сигурност и правосъдие
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Израел не дават сигнали за бързо...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
НА ЖИВО: Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ