Заради ремонт: Спряха трафика на "Дунав мост" при Русе

Спряха трафика на "Дунав мост" при Русе. Ограничението се отнася за двете посоки на движение, за всички превозни средства и ще е в сила от 10 до 15 часа.

Причината е авариен ремонт на пътната настилка. Това съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ и припомнят, че основният ремонт на моста се извършва на етапи.

В момента се работи в 320-метров участък в платното в посока България. Очаква се това да бъде последният авариен ремонт на трасето.

Предвижда се още в началото на април новото платно в посока България да бъде напълно завършено, след което целият трафик ще бъде пренасочен по него.