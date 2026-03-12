БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заради ремонт: Спряха трафика на "Дунав мост" при Русе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Запази
Заради ремонт: Спряха трафика на "Дунав мост" при Русе
Снимка: Пламенка Тонева
Слушай новината

Спряха трафика на "Дунав мост" при Русе. Ограничението се отнася за двете посоки на движение, за всички превозни средства и ще е в сила от 10 до 15 часа.

Причината е авариен ремонт на пътната настилка. Това съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ и припомнят, че основният ремонт на моста се извършва на етапи.

В момента се работи в 320-метров участък в платното в посока България. Очаква се това да бъде последният авариен ремонт на трасето.

Предвижда се още в началото на април новото платно в посока България да бъде напълно завършено, след което целият трафик ще бъде пренасочен по него.

#ремонт на "Дунав мост" #"Дунав мост 2" #трафик

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
1
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица
2
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква...
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
3
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от...
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29
4
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за...
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток
5
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ...
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата
6
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
4
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Още от: Регионални

Задържаха рецидивист в Новозагорско: Шофирал пиян, без книжка и с чужди номера
Задържаха рецидивист в Новозагорско: Шофирал пиян, без книжка и с чужди номера
Нови изисквания за шофьорските курсове - ще се стигне ли до повишаване на цените? Нови изисквания за шофьорските курсове - ще се стигне ли до повишаване на цените?
Чете се за: 03:17 мин.
Недоволство от градския транспорт: Протест в Пловдив тази вечер Недоволство от градския транспорт: Протест в Пловдив тази вечер
Чете се за: 03:05 мин.
Заради ремонт: За 5 часа спират движението по "Дунав мост" при Русе Заради ремонт: За 5 часа спират движението по "Дунав мост" при Русе
Чете се за: 00:42 мин.
Нови правила за прием в детските градини в София обсъжда Столичният общински съвет Нови правила за прием в детските градини в София обсъжда Столичният общински съвет
Чете се за: 01:15 мин.
Заради ниски заплати: Протест на служителите на градския транспорт в София Заради ниски заплати: Протест на служителите на градския транспорт в София
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Средният осигурителен доход за януари е 1006,70 евро
Средният осигурителен доход за януари е 1006,70 евро
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Задържаха рецидивист в Новозагорско: Шофирал пиян, без книжка и с чужди номера Задържаха рецидивист в Новозагорско: Шофирал пиян, без книжка и с чужди номера
Чете се за: 01:10 мин.
Регионални
Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави
Чете се за: 01:02 мин.
Сигурност и правосъдие
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Израел не дават сигнали за бързо...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Бюджетната комисия разглежда удължителния закон за държавния бюджет
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ