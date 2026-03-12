Двама мъже източили над 120 000 лева с фалшиви ТЕЛК решения

Двама възрастни мъже от Цар Калоян са ощетили държавата с над 120 000 лева, съобщиха от МВР - Разград. Двамата са установени от служители на сектор "Противодействие на икономическата престъпност".

При проверката е изяснено, че 69-годишен мъж в условията на продължавано престъпление е получил без правно основание общо 49 400 лв. за периода от август 2006 г. до момента. Средствата са му изплащани под формата на лична пенсия, за която е използвано неистинско експертно решение на ТЕЛК.

По сходна схема друг мъж на 70 години от Цар Калоян е получил 71 280 лв. за периода от юни 2004 г. до момента. Сумата е изплатена като помощи, добавки и пенсии за инвалидност, също въз основа на неистинско решение на ТЕЛК.

Общата щета за държавния бюджет възлиза на 120 680 лв. По двата случая са образувани досъдебни производства за измама.