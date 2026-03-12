БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините

У нас
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините
Снимка: БТА
Министерският съвет ще вземе решение, с което ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт във всички общини. Средствата ще бъдат осигурени като допълнителна субсидия в рамките на сега действащия закон за удължителния бюджет. Това стана ясно по време на брифинг след преговори между министри и представители на синдикатите за 5-процентово увеличение на заплатите на работещите в някои сектори.

"МС ще приеме днес две решения във връзка с 5% увеличение на субсидията за организациите в страната, които не са бюджетни, а получават субсидия от бюджета. В удължителния закон беше предвидено увеличение само за бюджетните организации, но не и за тези, които получават субсидия. Днес с тези два акта, ние ще изравним третирането", обясни служебният министър на финансите Георги Клисурски.

Клисурски уточни, че общо подкрепата ще бъде 31,3 млн. евро.

"Това е еднократна сума в рамките на действащия удължителен закон. Когато се стигне до приемането на редовен бюджет, предстоят разговори, какъв да е цялостният размер на субсидията, колко да са увеличенията във всички сектори на държавата, но сега изравняваме БДЖ, НКЖИ, пощите и системите от градския транспорт с всички други бюджетни организации, които вече получиха своите 5% увеличение", добави той.

"Проведохме дискусия, диалог по конкретни проблеми, защото тези проблеми стават циклични. Периодично виждаме стачки и недоволства, а цялата геополитика около нас и по света вече не допуска институциите да не работят активно, да има проблеми в тях, а предприятията да са нереформирани. Този диалог ще продължи и занапред", каза от своя страна служебният министър на транспорта Корман Исмаилов.

Той уточни, че през Министерството на транспорта ще преминат над 14 млн. евро – за "БДЖ - Пътнически превози" – са предвидени над 5,825 млн. евро, за НКЖИ над 9 млн. евро. Трансфери за други целеви разходи на общини за 2026 г. – общ размер над 11 млн. евро, от които субсидии на превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии – вътрешноградски транспорт и планински райони – над 5 млн. евро, за СО на 5 млн. евро.

Стана ясно още, че при изготвянето на редовния бюджет ще има допълнителни разходи за субсидиите и до доходите на работещите в тези сфери.

Според лидера на КНСБ Пламен Димитров след изборите, каквото и да е правителството, редовният бюджет ще бъде същия, като вторият предложен от кабинета, в края на миналата година или ще се покрива минимум на 90% с тази план-сметка на държавата.

Димитров твърди, че за тази година хората очакват поне 15% увеличение на доходите, за да се компенсира натрупаната от миналата година инфлация.

#брифинг #Министерски съвет

