БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"ДПС - Ново начало" предлага фонд за компенсации при високите цени на горивата

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази
йордан цонев вероятно дпс подкрепи росен желязков
Снимка: БТА
Слушай новината

"ДПС - Ново начало" внесоха проект за решение, с който да се задължи Министерския съвет да предприеме мерки за компенсиране на хората и бизнеса от високите цени на горивата, предизвикани от военните действия в Иран.

Йордан Цонев, депутат от ПГ на "ДПС - Ново начало": "Да се създаде фонд, като средствата по този фонд се набират от повишеното ДДС вследствие на повишената цена на суровия петрол и природния газ. Тоест средствата, с които ще бъдат компенсирани бизнеса и хората, ще бъдат практически неутрални за разходната част на бюджета. Предвидили сме мерки за хората, енергийни помощи, предвидели сме мерки за транспортния бизнес, за селскостопанския, като сме предвидили възможност Министерски съвет в рамките на своите правомощия да финансира фонда от Българската банка за развитие или от други източници, и от бюджета или от други заеми, за да можем своевременно да реагираме на тази криза."

#"ДПС-Ново начало" #Йордан Цонев #Парламент #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
1
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица
2
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква...
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
3
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от...
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29
4
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за...
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток
5
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ...
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата
6
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
4
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Още от: Финанси

Средният осигурителен доход за януари е 1006,70 евро
Средният осигурителен доход за януари е 1006,70 евро
Бюджетната комисия разглежда удължителния закон за държавния бюджет Бюджетната комисия разглежда удължителния закон за държавния бюджет
Чете се за: 00:52 мин.
До 50 евро за Великден: Правителството обсъжда добавки за пенсионерите До 50 евро за Великден: Правителството обсъжда добавки за пенсионерите
Чете се за: 00:35 мин.
Кога и как да рефинансираме кредит? Кога и как да рефинансираме кредит?
Чете се за: 02:30 мин.
Любомир Дацов: Липсата на бюджета се дължи на политическите игри в парламента Любомир Дацов: Липсата на бюджета се дължи на политическите игри в парламента
Чете се за: 04:25 мин.
Бюджетната комисия в НС трябва да разгледа удължителния закон за държавния бюджет тази седмица Бюджетната комисия в НС трябва да разгледа удължителния закон за държавния бюджет тази седмица
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Средният осигурителен доход за януари е 1006,70 евро
Средният осигурителен доход за януари е 1006,70 евро
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Задържаха рецидивист в Новозагорско: Шофирал пиян, без книжка и с чужди номера Задържаха рецидивист в Новозагорско: Шофирал пиян, без книжка и с чужди номера
Чете се за: 01:10 мин.
Регионални
Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави
Чете се за: 01:02 мин.
Сигурност и правосъдие
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Израел не дават сигнали за бързо...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
НА ЖИВО: Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
Японски учени обясниха защо котките падат на краката си
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ