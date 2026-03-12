"ДПС - Ново начало" предлага фонд за компенсации при високите цени на горивата

"ДПС - Ново начало" внесоха проект за решение, с който да се задължи Министерския съвет да предприеме мерки за компенсиране на хората и бизнеса от високите цени на горивата, предизвикани от военните действия в Иран.

Йордан Цонев, депутат от ПГ на "ДПС - Ново начало": "Да се създаде фонд, като средствата по този фонд се набират от повишеното ДДС вследствие на повишената цена на суровия петрол и природния газ. Тоест средствата, с които ще бъдат компенсирани бизнеса и хората, ще бъдат практически неутрални за разходната част на бюджета. Предвидили сме мерки за хората, енергийни помощи, предвидели сме мерки за транспортния бизнес, за селскостопанския, като сме предвидили възможност Министерски съвет в рамките на своите правомощия да финансира фонда от Българската банка за развитие или от други източници, и от бюджета или от други заеми, за да можем своевременно да реагираме на тази криза."