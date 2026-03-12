Задържаха рецидивист в новозагорско: Шофирал пиян, без книжка и с чужди номера

По време на спецакция вчера по обед, бургаски жандармеристи спипаха 33-годишен мъж от новозагорското село Баня в поредица от сериозни нарушения. Униформените спрели за проверка лек автомбил в селото и бързо установили, че зад волана седи местен жител с криминално досие.

Оказало се, че мъжът изобщо няма право да шофира, тъй като книжката му вече е отнета от съда. Нарушенията обаче не спрели дотук – колата не била регистрирана, а поставените регистрационни табели принадлежали на съвсем друго возило.

На място веднага са извикани и полицаи от РУ-Нова Загора. Около час и половина след първоначалното спиране, патрулът тествал шофьора с дрегер, който отчел солидните 1,66 промила алкохол в кръвта.

Нарушителят е прибран в ареста, като са му съставени три акта по Закона за движение по пътищата.

Работата по изясняване на случая продължава от местното районно управление