БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Задържаха рецидивист в новозагорско: Шофирал пиян, без книжка и с чужди номера

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Регионални
Запази
пиян шофьор подхвърли евро опит подкупи полицаи варненско
Слушай новината

По време на спецакция вчера по обед, бургаски жандармеристи спипаха 33-годишен мъж от новозагорското село Баня в поредица от сериозни нарушения. Униформените спрели за проверка лек автомбил в селото и бързо установили, че зад волана седи местен жител с криминално досие.

Оказало се, че мъжът изобщо няма право да шофира, тъй като книжката му вече е отнета от съда. Нарушенията обаче не спрели дотук – колата не била регистрирана, а поставените регистрационни табели принадлежали на съвсем друго возило.

На място веднага са извикани и полицаи от РУ-Нова Загора. Около час и половина след първоначалното спиране, патрулът тествал шофьора с дрегер, който отчел солидните 1,66 промила алкохол в кръвта.

Нарушителят е прибран в ареста, като са му съставени три акта по Закона за движение по пътищата.

Работата по изясняване на случая продължава от местното районно управление

#Новозагорско #без книжка #пиян шофьор

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
1
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица
2
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква...
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
3
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от...
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29
4
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за...
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток
5
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ...
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата
6
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
4
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Още от: У нас

Средният осигурителен доход за януари е 1006,70 евро
Средният осигурителен доход за януари е 1006,70 евро
Димитър Манолов: Временният кабинет има твърде кратък хоризонт за сериозни мерки“ Димитър Манолов: Временният кабинет има твърде кратък хоризонт за сериозни мерки“
Чете се за: 02:37 мин.
Нови изисквания за шофьорските курсове - ще се стигне ли до повишаване на цените? Нови изисквания за шофьорските курсове - ще се стигне ли до повишаване на цените?
Чете се за: 03:17 мин.
Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави
Чете се за: 01:02 мин.
НА ЖИВО: Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс НА ЖИВО: Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс
Чете се за: 00:45 мин.
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си
Чете се за: 03:50 мин.

Водещи новини

Средният осигурителен доход за януари е 1006,70 евро
Средният осигурителен доход за януари е 1006,70 евро
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Задържаха рецидивист в новозагорско: Шофирал пиян, без книжка и с чужди номера Задържаха рецидивист в новозагорско: Шофирал пиян, без книжка и с чужди номера
Чете се за: 01:10 мин.
Регионални
Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави
Чете се за: 01:02 мин.
Сигурност и правосъдие
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Израел не дават сигнали за бързо...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Бюджетната комисия разглежда удължителния закон за държавния бюджет
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ