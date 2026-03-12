Димитър Манолов: Временният кабинет има твърде кратък хоризонт за сериозни мерки“

Временният кабинет има твърде кратък хоризонт за сериозни мерки. Това коментира в "Денят започва" президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. Той коментира и инфлацията, социалните протести и мерките на служебното правителство.

Относно инфлацията и мерките срещу поскъпването на горивата, Димитър Манов посочи, че служебният кабинет не бърза с мерки, а сравнява примери от други държави:

„Често ни се е случвало. Нищо чудно да го направим още един път. Още повече, че тези хора в това временно правителство истински вярват, че хоризонтът има до 19 април или малко след това, и после кое от къде. “

Той уточни, че подпомагането на най-уязвимите може да бъде осъществено чрез алтернативни механизми, като изваждане на горива от резерва:

„Има такива възможности да не се стига до подпомагане, но пак казвам, затова се изисква мислене малко по-дългосрочно от едно временно правителство.“

По отношение на великденските надбавки за пенсионерите, Манолов подчерта, че политическите мотиви често стоят зад подобни решения.

„Извън всякакво съмнение. Въпреки че великденските надбавки не са тая тема. Те се случват винаги, каквото и да се приказва. Винаги казват, може да няма и накрая ги дават. Много неприличен танц.“



За реформата в допълнителното пенсионно осигуряване, президентът на КТ „Подкрепа“ изрази критика към начина, по който се разпределят средствата в частните фондове. „Хората ще бъдат разпределени по тия фондове без никой да ги пита“, каза той.

Той обясни, че моделът на допълнителното осигуряване е неподходящ за българските условия:

„Този модел е абсолютно сбъркан. Няма нищо подобно с допълнителното пенсионно осигуряване по света."

Относно протестите за заплати в държавния сектор, Манолов коментира, че настояванията за увеличение са оправдани, особено в сектори с ниско заплащане.

„Там се говореше за 200 евро на човек. Социалните мрежи и администрацията трябва да знаят, че работещите в поддръжката на градския транспорт са силно недозаплатени.“

