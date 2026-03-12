БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Николай Желязков от Израел: Положението е много тежко, при...
Николай Желязков: Бяхме блестящи в атака

Български волейбол
Изцяло контролирахме събитията, заяви треньорът на волейболния Левски.

Николай Желязков: Бяхме блестящи в атака
Николай Желязков не скри своето задоволство от поредния успех на Левски в Националната волейболна лига. Действащите шампиони триумфираха във Вечното дерби, след като сразиха ЦСКА с 3:0 в зала „Христо Ботев“. Старши треньорът на „сините“ отчете добрата им игра в офанзивен план.

В нито един момент от срещата не дадохме инициативата на противника, изцяло контролирахме събитията на терена. Бяхме добри на посрещане, справихме се добре срещу тактическата задача, която имаха от ЦСКА срещу нас. Успяхме да се справим по възможно най-добрия начин, да дадем на Стоил Палев да играе по начина, по който бяхме планували нещата. Смятам, че бяхме блестящи в атака и това се дължи на него. Изигра много силен мач“, завърши Желязков.

Повече от интервюто с Николай Желязков можете да видите във видеото!

