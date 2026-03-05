БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години

Мария Чернева
Всичко от автора
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Български полярници, участници в 34-тата антарктическа експедиция, откриха на остров Ливингстън останки от самолет, катастрофирал точно преди 50 години. Отломките са предадени на аржентинския военноморски флот, който посрещна с почести научно-изследователския кораб "Св. св. Кирил и Методий". Българските антарктици са първите, които откриват отломките от тежката катастрофа, която отне живота на много учени, военни и изследователи на ледения континент.

Този януарски ден едва ли е бил по-различен от онзи преди 50 години. Когато потъналите в ниски облаци върхове на Фрийзлеленд се превръщат в лобното място на аржентинския "Локхийд". На борда му са се качили 11 души екипаж, учени и глациолози, за да проучат - до колко студът е сковал моретата на Антарктида и да начертаят най-безопасния маршрут за ледоразбивача "Генерал Сан Мартин".

лейтенант Августин Виейра да Коста, Военноморски сили на Аржентина: "Катастрофата на самолета е една от най-големите трагедии в историята на Аржентина, една все още незараснала рана."

Бърнард пойнт отново е спирка на кораба за една от научните мисии на 34-тата антарктическа експедиция. И дронът, който трябва да помогне в подробното картографиране на крайбрежието, засича нови останки от разбита машина.

Олег Василев, член на БАИ: "Тези фрагменти са открити чрез анализ на растерни изображения, това е рутинна задача за откриване на форми със специфична геометрия."

Отломките са сравнително далеч от предполагаемото място на катастрофата. Но те вероятно са попаднали на плажа по-късно, изхвърлени от морето. Личи електролитното окисление от солената вода. Но останките, открити преди две години отново от български учени в подножието на близкия ледник Чарити, подсказват, че аржентинският самолет е катастрофирал в северния склон на връх Методий.

лейтенант Августин Виейра да Коста, Военноморски сили на Аржентина: "Струва ми се, че това са части от хеликоптер, защото нашите самолети са сиви, а тези имат зелено покритие."

Ако експертизата потвърди това наблюдение, то тогава отломките са от хеликоптера, тръгнал да издирва останките от първата катастрофа. Но и той се е разбил наблизо, а екипажът загинал.

