Втори съвет по сигурността по темата Иран

България не е застрашена директно от военните действия и не е страна в конфликта в Близкия изток отбеляза служебния министър-председател след Съвета по сигурността. Министърът на отбраната Атанас Запрянов съобщи, че утре ще се проведе заседание на НАТО, на което ще се обсъди дали е необходимо да се увеличава противоракетна отбрана на Алианса.

Част от участвалите в Съвета представители на парламентарните партии отново поискаха президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Паниката по никакъв начин не бива да бъде използвана за политическа пропаганда. Най-важното, което българските граждани трябва да знаят, е че България не е застрашена директно от военните действия, тя не е страна в конфликта, не участва в операциите. Противоракетната отбрана на НАТО е направена точно по начин, по който да може да отрази атаки и заплахи от Иран."

Атанас Запрянов, служебен министър на отбраната: "Ние ще отправим искане за допълнителни усилия, ако главното командване смята, че има необходимост от такова усилване за още по-голямо усилване на противоракетната и противовъздушната отбрана.

Министърът на външните работи Надежда Нейнски потвърди, че приоритет е изтеглянето на българите от района на конфликта.

Надежда Нейнски, служебен министър на външните работи: "Ходът на евакуацията тече изключително организирано, консулите и посланиците по места са ангажирани с извеждането и предоставянето на достатъчна сигурност на българските граждани. Трудно е в момента изтеглянето на български граждани от Иран, в момента това е най-големия ни проблем, тъй като на границата между Иран и Азербейджан иранските власти са спрели не само български, но и граждани на други държави от ЕС. В момента се водят разговори с иранската и азербайджанската страна."

За разлика от миналата събота, на Съвета днес присъстваха и партиите, но "ДПС-Ново начало" напуснаха преждевременно.

Станислав Анастасов, "ДПС-Ново начало": "Няма адекватно действие и ние се обръщаме към президента Йотова, това тук беше абсолютно несериозно нещо, да си поеме отговорността и да свика КСНС. Това тук беше отбиване на номера, да не се опитва да минава по този начин, заявката й да бъде обединител на нацията все още е възможно, но тя изпуска последняи влак за това." Ивайло Мирчев, "Продължаваме промяната - Демократична България": "България нито е цел на Иран, с тези или други самолети, нито има самолети, който ще атакуват Иран, това се използва от политически партии да търгуват със страховете на хората за съжаление го казвам. Това, което е важно и правителството трябва да вземе мерки са потенциални мигрантски вълни, които на този етап - няма индикации за такива." Костадин Костадинов, "Възраждане": "Уви, аз нямам никаква гаранция, че при евентуална ескалация на военните действия, българското държавно ръководство няма да ни хвърли в една военна авантюра." Наталия Киселова, "БСП-Обединена левица": "Динамиката в геополитическата ситуация през изминалата седмица от петък до днес - виждате, че води до постоянна промяна, но мисля, че нашето поведение трябва да бъде в синхрон с другите държави членки." Тошко Йорданов, "Има такъв народ": "Българското правителство, този служебен кабинет, не е честен към своите граждани, не беше честен към парламента, опита се да шикалкави е точната дума и на този съвет."

След журналистически въпроси за необходимостта от среща на военния министър с лидера на ГЕРБ днес, служебният премиер разкритикува Запрянов. Военният министър отговори, че в действията му има последователност.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Министрите от служебния кабинет нямат място по партийните централи. Ние трябва да се концентрираме за сигурността и спокойствиео на българските граждани." Атанас Запрянов, служебен министър на отбраната: "Решението за разполагане на американските самолети беше взето на 17 и 18 февруари в мандата на правителството на премиера Желязков и мандатоносител ГЕРБ. За мен е много важно подкрепата на ГЕРБ за това решение да продължи да се осъществява и в рамките на служебния кабинет."

Министърът на отбраната съобщи, че по темата Иран провежда разговори с колегите си от Турция и Гърция.

