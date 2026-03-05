БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността:...
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите...
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
Втори съвет по сигурността по темата Иран

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Няма непосредствена опасност за страната ни от конфликта в Близкия Изток, заяви служебният премиер

Втори съвет по сигурността по темата Иран
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
България не е застрашена директно от военните действия и не е страна в конфликта в Близкия изток отбеляза служебния министър-председател след Съвета по сигурността. Министърът на отбраната Атанас Запрянов съобщи, че утре ще се проведе заседание на НАТО, на което ще се обсъди дали е необходимо да се увеличава противоракетна отбрана на Алианса.

Част от участвалите в Съвета представители на парламентарните партии отново поискаха президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Паниката по никакъв начин не бива да бъде използвана за политическа пропаганда. Най-важното, което българските граждани трябва да знаят, е че България не е застрашена директно от военните действия, тя не е страна в конфликта, не участва в операциите. Противоракетната отбрана на НАТО е направена точно по начин, по който да може да отрази атаки и заплахи от Иран."

Атанас Запрянов, служебен министър на отбраната: "Ние ще отправим искане за допълнителни усилия, ако главното командване смята, че има необходимост от такова усилване за още по-голямо усилване на противоракетната и противовъздушната отбрана.

Министърът на външните работи Надежда Нейнски потвърди, че приоритет е изтеглянето на българите от района на конфликта.

Надежда Нейнски, служебен министър на външните работи: "Ходът на евакуацията тече изключително организирано, консулите и посланиците по места са ангажирани с извеждането и предоставянето на достатъчна сигурност на българските граждани. Трудно е в момента изтеглянето на български граждани от Иран, в момента това е най-големия ни проблем, тъй като на границата между Иран и Азербейджан иранските власти са спрели не само български, но и граждани на други държави от ЕС. В момента се водят разговори с иранската и азербайджанската страна."

За разлика от миналата събота, на Съвета днес присъстваха и партиите, но "ДПС-Ново начало" напуснаха преждевременно.

Станислав Анастасов, "ДПС-Ново начало": "Няма адекватно действие и ние се обръщаме към президента Йотова, това тук беше абсолютно несериозно нещо, да си поеме отговорността и да свика КСНС. Това тук беше отбиване на номера, да не се опитва да минава по този начин, заявката й да бъде обединител на нацията все още е възможно, но тя изпуска последняи влак за това."

Ивайло Мирчев, "Продължаваме промяната - Демократична България": "България нито е цел на Иран, с тези или други самолети, нито има самолети, който ще атакуват Иран, това се използва от политически партии да търгуват със страховете на хората за съжаление го казвам. Това, което е важно и правителството трябва да вземе мерки са потенциални мигрантски вълни, които на този етап - няма индикации за такива."

Костадин Костадинов, "Възраждане": "Уви, аз нямам никаква гаранция, че при евентуална ескалация на военните действия, българското държавно ръководство няма да ни хвърли в една военна авантюра."

Наталия Киселова, "БСП-Обединена левица": "Динамиката в геополитическата ситуация през изминалата седмица от петък до днес - виждате, че води до постоянна промяна, но мисля, че нашето поведение трябва да бъде в синхрон с другите държави членки."

Тошко Йорданов, "Има такъв народ": "Българското правителство, този служебен кабинет, не е честен към своите граждани, не беше честен към парламента, опита се да шикалкави е точната дума и на този съвет."

След журналистически въпроси за необходимостта от среща на военния министър с лидера на ГЕРБ днес, служебният премиер разкритикува Запрянов. Военният министър отговори, че в действията му има последователност.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Министрите от служебния кабинет нямат място по партийните централи. Ние трябва да се концентрираме за сигурността и спокойствиео на българските граждани."

Атанас Запрянов, служебен министър на отбраната: "Решението за разполагане на американските самолети беше взето на 17 и 18 февруари в мандата на правителството на премиера Желязков и мандатоносител ГЕРБ. За мен е много важно подкрепата на ГЕРБ за това решение да продължи да се осъществява и в рамките на служебния кабинет."

Министърът на отбраната съобщи, че по темата Иран провежда разговори с колегите си от Турция и Гърция.

Вижте още в прякото включване на Виктор Борисов

