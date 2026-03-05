БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността:...
Чете се за: 07:22 мин.
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите...
Чете се за: 02:15 мин.
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 00:52 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
Чете се за: 03:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Инцидент с дете на писта над Банско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Благоевград
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази
Инцидент с дете на писта над Банско
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Инцидент с дете на писта над Банско e станал по-рано днес. Баща е подал сигнал на телефон 112. По думите му, 13-годишното му дете е било блъснато от шейна, която се движила по една от пистите. Към мястото веднага е изпратен екип на Планинската спасителна служба (ПСС). Екипи на полицията работят за изясняване на случая.

По думите на управителя на ски-зоната Иван Обрейков, случаят е крайно изопачен. На камерите в района се вижда, че в момента на инцидента на пистата не е имало шейна.

"Детето най-вероятно е паднало и бащата е решил да подаде сигнал на телефон 112. Веднага са отишли екипи на ПСС, които са обслужили детето и дори са го транспортирали към първа станция на лифта, от където е закарано към лечебно заведение", допълни Обрейков.

Концесионерът на ски-зоната се е опитал да се свърже с бащата, но той не бил открит. Обрейков допълни, че има издадена заповед за забрана за шейни по пистите, с изключение на шейните на ПСС и то при спешни случаи, именно заради съображения за сигурност и недопускането на подобни инциденти.

#инцидент в Банско #шейна #инцидент с дете #ски-зона в банско

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
2
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма
3
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България...
Джейми Ли Къртис и Арнолд Шварценегер са сред новите членове на Залата на славата на Калифорния
4
Джейми Ли Къртис и Арнолд Шварценегер са сред новите членове на...
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
5
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция беше съобщена първо в България
6
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Регионални

Около 130 хиляди са нарушителите на нискоемисионната зона в центъра на София
Около 130 хиляди са нарушителите на нискоемисионната зона в центъра на София
Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени крайници на деца с картон от пица (СНИМКИ) Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени крайници на деца с картон от пица (СНИМКИ)
Чете се за: 01:57 мин.
Със заупокойна молитва и поднасяне на венци беше почетена паметта на над 500 загинали медици (СНИМКИ) Със заупокойна молитва и поднасяне на венци беше почетена паметта на над 500 загинали медици (СНИМКИ)
Чете се за: 02:02 мин.
Столичната община подписа дългосрочни договори за чистотата в шест района на София Столичната община подписа дългосрочни договори за чистотата в шест района на София
Чете се за: 01:32 мин.
Три малки лъвчета са най-новото попълнение в зоопарка в Стара Загора (СНИМКИ) Три малки лъвчета са най-новото попълнение в зоопарка в Стара Загора (СНИМКИ)
Чете се за: 00:45 мин.
Жители на варненско село недоволни от мътна вода Жители на варненско село недоволни от мътна вода
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта в Близкия изток
Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността: България не е застрашена от военните действия Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността: България не е застрашена от военните действия
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
Инцидент с дете на писта над Банско Инцидент с дете на писта над Банско
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени крайници на деца с картон от пица (СНИМКИ) Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени крайници на деца с картон от пица (СНИМКИ)
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
"Нямаше бомбоубежище и се крихме в банята": 564 българи...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април
Чете се за: 02:15 мин.
Политика
ГДБОП разби престъпна група за трафик на хора и сексуална експлоатация
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ