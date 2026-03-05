Около 130 хиляди са нарушителите на нискоемисионната зона в центъра на София. Тя беше в сила от 1 декември 2025 г. до 28 февруари 2026 г., съобщиха на брифинг от Столичната община.

В "малкия ринг" е ограничено движението на моторни превозни средства от I и от II екогрупа. Забраната за навлизане в "големия ринг" важи само за моторни превозни средства от I екогрупа.

От Столичната община представиха и данните:

"През 2024-2025 г. нарушенията са били 222 хиляди, а през 2025-2026 г. спадат до около 130 хиляди. Това е намаление с 42%", посочват от общината.

През декември 2025 г. нарушителите са били близо 23 000, през януари 2026 г. спадат до 18 500, а през февруари са още по-малко - около 18 000 нарушения. Общо нарушенията намаляват с над 20%, отчитат от общината.

Забраната за влизане в центъра на столицата има за цел да подобри чистотата на въздуха.

По данни от официалния мониторинг на Столичната община емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) са спаднали с 22%, а тези на азотния диоксид (NO₂) – с 13%.