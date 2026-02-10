Нова климатична цел на ЕС: 90% по-малко парникови газове до 2040 година

Климатична цел на ЕС за намаляване до 2040 година на парниковите емисии с 90 процента спрямо нивата от 1990-та ще гласуват депутатите на днешната сесия на Европейския парламент в Страсбург.



Целта е юридически обвързваща и допуска 5 на сто от намаляването да бъде постигнато чрез покупка на въглеродни кредити от чужбина.

За останалите 85 процента отговорността пада върху европейските индустрии през следващите 13 години.

Новата междинна цел с хоризонт 2040-та е част от плановете на ЕС за постигане на въглеродна неутралност до 2050 година.