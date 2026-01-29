Мръсният въздух в съда: Как гражданите могат да защитят екологичните си права?

Ако живеете до предприятие, замърсяващо въздуха или пък сметище, можете да потърсите съдебна защита. Екологичните и климатичните каузи все по-често се защитават в съда чрез основни права, записани в Хартата на ЕС.

Все повече са и гражданите в България, които се обръщат към съда заради мръсна околна среда. Във фокуса на съдебните дела най-често попадат сметищата в близост до населени места. Такива и подобни съдебни битки могат да бъдат завеждани както от засегнати граждани, така и от неправителствени организации. А за целта експерти се събраха на форум, посветен на екологията и климата, за да обсъдят как по-често да прилагат европейските права в полза на гражданите.