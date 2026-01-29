БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Край на блокадата: Преустановен е протестът на...
Чете се за: 02:02 мин.
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е...
Чете се за: 02:02 мин.
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мръсният въздух в съда: Как гражданите могат да защитят екологичните си права?

Християна Димитрова от Християна Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА - архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ако живеете до предприятие, замърсяващо въздуха или пък сметище, можете да потърсите съдебна защита. Екологичните и климатичните каузи все по-често се защитават в съда чрез основни права, записани в Хартата на ЕС.

Все повече са и гражданите в България, които се обръщат към съда заради мръсна околна среда. Във фокуса на съдебните дела най-често попадат сметищата в близост до населени места. Такива и подобни съдебни битки могат да бъдат завеждани както от засегнати граждани, така и от неправителствени организации. А за целта експерти се събраха на форум, посветен на екологията и климата, за да обсъдят как по-често да прилагат европейските права в полза на гражданите.

адвокат Александър Коджабашев: "Пътят би бил да се поинтересувате какво е разрешено на предприятието, какви емисии са му разрешени, как осъществява мониторинг. Можете да поискате от органите, но без да водите дело, да забранят дейността на предприятието или да приложат някакви мерки. Аз практикувам тази материя от 30 години, в началото бяха единични случаи на достъп до информация, на оспорване на екологични разрешителни. Сега има доста по-висока степен на гражданска активност."

#мръсен въздух #дела #съд

Последвайте ни

ТОП 24

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
1
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
2
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам вкъщи"
3
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам...
Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила
4
Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила
След интервюто на Радев в "Панорама": Как разчетоха думите му политиците?
5
След интервюто на Радев в "Панорама": Как разчетоха...
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите
6
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
3
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
6
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...

Още от: Екология

Откриват нова площадка за третиране на отпадъци в созополското село Равадиново
Откриват нова площадка за третиране на отпадъци в созополското село Равадиново
РИОСВ - Велико Търново иска съдействие от прокуратурата за принудителното спиране на завода за дървопреработка РИОСВ - Велико Търново иска съдействие от прокуратурата за принудителното спиране на завода за дървопреработка
Чете се за: 01:25 мин.
Мръсен въздух в София тази сутрин Мръсен въздух в София тази сутрин
Чете се за: 00:52 мин.
Премръзнал щъркел потърси убежище в параклис край Бургас (СНИМКИ) Премръзнал щъркел потърси убежище в параклис край Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.
Преброяване на водолюбивите птици край Варна Преброяване на водолюбивите птици край Варна
Чете се за: 02:20 мин.
Във Варна започна кастрация на бездомните котки Във Варна започна кастрация на бездомните котки
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Край на блокадата: Преустановен е протестът на тежкотоварните превозвачи по границите
Край на блокадата: Преустановен е протестът на тежкотоварните...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Общество
Големи части на Украйна са без ток, метрото в Киев спря работа Големи части на Украйна са без ток, метрото в Киев спря работа
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Протест затвори пътя между Плевен и Луковит край Телиш
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Температурата в Москва падна под минус 20°
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ