Българските щангисти ще започнат подготовка за ервошампионата въпреки липсата на бюджет

Въпреки липсата на бюджет за тази година, българските национални отбори по вдигане на тежести ще могат, на 1-и февруари, да започнат подготовката си за предстоящото европейско първенство през април.

Това заявиха от федерацията след днешния Управителен съвет, на който присъстваха Марин Милашки, който временно пое поста на президент на централата от Стефан Ботев и Асен Златев, който бе избран от Общото събрание да ръководи централата.

"За да получим бюджет, трябва да сме приключили ангажиментите си към предходната година. Това не е сторено, защото през 2025 година всичките дейности, свързани с финансовите средства, са правени от председателя Стефан Ботев. Той в момента е болен. Ние очаквахме той да участва на тези заседания, за да може да защити тези разходи, които са направени. След като той не може да дойде, ние следва да направим анализ и след това да вземем решение какво да правим", сподели Милашки. "Надявам се, че всеки от нас, включително и жалбоподателите, включително и други хора, от които зависи бъдещата работа на нашата федерация, да поемат своята отговорност в направление за доброто и за благото на нашия спорт", допълни Златев.

