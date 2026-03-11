БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор
Чете се за: 02:55 мин.
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Чете се за: 03:15 мин.
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Чете се за: 01:02 мин.
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
Чете се за: 04:22 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Калояна Налбантова продължава успешното си представяне на турнира по бадминтон в Базел

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

Европейските шампионки на двойки жени Габриела Стоева и Стефани Стоева също стартираха успешно в надпреварата.

калояна налбантова стартира успех международния турнир бадминтон сериите чалънджър прага
Слушай новината

Калояна Налбантова се класира за втория кръг на единично на турнира по бадминтон от сериите "World Tour Super 300" в Базел (Швейцария) с награден фонд 250 хиляди долара.

Българката, която преодоля квалификациите след един успех, днес се наложи над Амалия Шулц (Дания) с 21:14, 16:21, 7:21 за 48 минути, за да запише втора победа.

Двете си размениха по един гейм, а в решителната трета част Налбантова доминираше изцяло и след 21:7 затвори мача.

Следващата й съперничка ще бъде победителката от двубоя между Цзя Мин Йео (Сингапур) и Хсян Ти Лин (Тайван).

Европейските шампионки на двойки жени Габриела Стоева и Стефани Стоева също стартираха успешно в надпреварата.

#Калояна Налбантова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
1
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Кризата в Близкия изток: САЩ отрекоха техни военни кораби да са ескортирали танкер през Ормузкия проток
2
Кризата в Близкия изток: САЩ отрекоха техни военни кораби да са...
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16 ирански кораба
3
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16...
Дискусии за Близкия изток: Дебат в ЕП, лидерите от Г-7 обсъждат икономическите последици от конфликта
4
Дискусии за Близкия изток: Дебат в ЕП, лидерите от Г-7 обсъждат...
В "Референдум": Как ще се отрази войната в Близкия изток на цените на горивата и какви са рисковете за България?
5
В "Референдум": Как ще се отрази войната в Близкия изток...
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток
6
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
5
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
6
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...

Още от: Други спортове

БНТ 3 ще излъчи световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
БНТ 3 ще излъчи световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
9-годишният Дан Желязков стана вицешампион на турнир от Световната купа по тенис на маса в Берлин 9-годишният Дан Желязков стана вицешампион на турнир от Световната купа по тенис на маса в Берлин
Чете се за: 02:00 мин.
Участниците в надпреварата за купа „Банско“ също подкрепиха Малена Замфирова Участниците в надпреварата за купа „Банско“ също подкрепиха Малена Замфирова
Чете се за: 01:40 мин.
Георги Павлов: Присъствието на четирима наши състезатели на световното първенство е сериозно постижение Георги Павлов: Присъствието на четирима наши състезатели на световното първенство е сериозно постижение
Чете се за: 01:35 мин.
Гледайте пряко от Вал Сен Ком развръзката в паралелния гигантски слалом по БНТ 3 Гледайте пряко от Вал Сен Ком развръзката в паралелния гигантски слалом по БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Йосиф Миладинов започва процедура по възстановяване на състезателни права Йосиф Миладинов започва процедура по възстановяване на състезателни права
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу поскъпването
Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Новото бойно поле във войната в Близкия изток – поразени търговски кораби в Ормузкия проток Новото бойно поле във войната в Близкия изток – поразени търговски кораби в Ормузкия проток
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Сигнал за бомба затвори за кратко Техническия университет във Варна Сигнал за бомба затвори за кратко Техническия университет във Варна
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Близо 80% от пенсионерите ще получат добавка за Великден
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Чете се за: 03:15 мин.
Общество
10 дни война струват на Европа допълнителни 3 милиарда евро
Чете се за: 01:27 мин.
Европа
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ