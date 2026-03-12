В "Референдум": Как ще се отрази войната в Близкия изток на цените на горивата и какви са рисковете за България?

Цената на войната в Близкия изток – дискусия с експерти за горивата, доставките и петрола. В студиото на предаването "Референдум" гостуват Светослав Бенчев и Николай Качаров. Какво затруднява транспорта? – отговаря Олга Василевска. Как реагират борсите и цените на суровините – разговор с Боян Рашев и Димитър Георгиев. Дипломация по време на война – Христо Полендаков.

В представителното проучване на "Галъп интернешънъл" за предаването "Референдум" 82% от анкетираните смятат, че цените на горивата значително ще се повишат заради войната в Близкия изток, а 16 на сто – че ще се повишат леко.

64% от запитаните в проучването са на мнение, че заради кризата в Близкия изток ще има проблеми с доставките и цените на горивата, 49 на сто се опасяват от военни атаки, 41 на сто – от поскъпване на суровини, а 31 на сто - от миграционна вълна.