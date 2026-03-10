Отново протест с искане за отстраняването на Борислав Сарафов

Протест с искане за смяната на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. От "Правосъдие за всеки" и "Студенти против мафията" се събраха пред Съдебната палата в София.
Демонстрацията е под надслов "СарафOFF, уволнен си! Операция Нищожен 3". Според протестиращите, властта в България е в състояние на дълбока криза, тъй като държавата функционира без легитимен главен прокурор.
Според тях Сарафов е узурпирал поста и се е превърнал в символ на модела "Осемте джуджета". От трибуната беше поискано прокурорската колегия на ВСС да действа в името на обществото.
Очаква се утре колегията да проведе заседание като последна точка от дневния ред включва определяне на изпълняващ функциите главен прокурор.
Александър Иванов, студент по право: "Искаме справедливост, искаме независима прокуратура, не искаме Сарафов. Държавата е заложник на едни човек и искаме свобода. Прокуратурата е тази, която защитава обществения интерес, която трябва да вкара престъпниците в затвора, а не да ги защитава, както прави сегашният главен прокурор."
Василена Димитрова, студент по медицина: "В здравеопазването както знаем е оплетено от корупция и тази корупция не се разследват, защото хората корупционери в здравеопазването и съдебната система са свързани с едни и същи лица."
Александър Танев, "Студенти против мафията":"Много неща трябва да се променят в съдебната система, но трябва да има натиск от гражданското общество."