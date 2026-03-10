Отново протест с искане за отстраняването на Борислав Сарафов

Протест с искане за смяната на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. От "Правосъдие за всеки" и "Студенти против мафията" се събраха пред Съдебната палата в София.



Демонстрацията е под надслов "СарафOFF, уволнен си! Операция Нищожен 3". Според протестиращите, властта в България е в състояние на дълбока криза, тъй като държавата функционира без легитимен главен прокурор.

Според тях Сарафов е узурпирал поста и се е превърнал в символ на модела "Осемте джуджета". От трибуната беше поискано прокурорската колегия на ВСС да действа в името на обществото.

Очаква се утре колегията да проведе заседание като последна точка от дневния ред включва определяне на изпълняващ функциите главен прокурор.