Проектът „Плаж за всички“ позволява на хора с увреждания да се насладят на плажове в Рио

Проект за достъпност на плажовете в Рио де Жанейро даде възможност на хора с увреждания и с намалена подвижност да влязат във водите на Копа Кабана.

Инициативата „Плаж за всички“ е създадена през 2008 г. и осигурява адаптирано оборудване, включително специални водни колички с колела, предназначени за движение по пясък и във вода. Освен това, проектът предлага рампи за достъп до плажа, специални алеи и обучени доброволци, които помагат на участниците да влязат и да плуват в морето.

В момента инициативата действа на 5 плажа в Рио и обслужва около 50 души с увреждания дневно.