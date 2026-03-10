Цените на горивата и у нас се покачват заради войната в Близкия изток

Цените на горивата се покачват заради войната между САЩ и Иран. Българските власти уверяват, че страната получава нефт и горива от незасегнати от бойните действия дестинации, няма прекъснати доставки и има достатъчни запаси.

Въпреки това, от началото на месеца цените на бензин А95 са се повишили с 8 евроцента, на дизела с 14, а на газа с 4 евроцента.

В Гърция ще бъдат предоставени помощи на гражданите заради високите цени на горивата и храните. Остава въпросът дали ще бъдат взети подобни мерки и в България.