Отново с час напред: На 29 март преминаваме към лятното...
Чете се за: 04:55 мин.
Спират движението по "Дунав мост" при Русе за 5...
Чете се за: 01:50 мин.
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над...
Чете се за: 05:20 мин.
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и...
Чете се за: 01:45 мин.

Новините 10.03.2026 г.

Чете се за: 03:15 мин.
Акценти за деня:

У НАС

Цените на горивата и у нас се покачват заради войната в Близкия изток

Цените на горивата се покачват заради войната между САЩ и Иран. Българските власти уверяват, че страната получава нефт и горива от незасегнати от бойните действия дестинации, няма прекъснати доставки и има достатъчни запаси.

83 години от спасяването на българските евреи

Отбелязваме 83 години от спасяването на българските евреи. С този уникален исторически акт по време на Втората световна война близо 48 000 евреи са спасени от депортация в нацистки лагери.

Абитуриенти от Бургас се включиха в кръводарителска кампания

В Бургас за осма поредна година се провежда кръводарителска кампания „Това не си го правил“, насочена към абитуриенти.

СВЯТ

Проектът „Плаж за всички“ позволява на хора с увреждания да се насладят на плажове в Рио

Проект за достъпност на плажовете в Рио де Жанейро даде възможност на хора с увреждания и с намалена подвижност да влязат във водите на Копа Кабана.

Стотици хора в Одеса посрещнаха изгрева под звуците на пиано край морето

На фона на тихите звуци на пиано, стотици жители на Одеса се събраха край Черно море за да посрещнат изгрева. Украинският пианист и композитор Игор Янчук възобнови седмичните си изпълнения на разсъмване след 4-месечна зимна пауза.

Голяма китайска технологична компания представи нова линия от хуманоидни роботи

Голяма китайска технологична компания, специализирана в областта на роботиката, представи нова линия от хуманоидни роботи, които съчетават изкуствен интелект с физическа роботизирана форма.

Малкият Пънч трогна интернет, но дивите маймуни вредят на фермерите в Япония

Бебето японски макак на име Пънч, което се превърна в интернет звезда след като снимки от зоопарк край Токио показаха как се гушка в плюшена играчка орангутан, трогна много хора. В Япония обаче дивите японски макаци често създават проблеми на фермерите.

СПОРТ

Легендарната лекоатлетка Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова

Българската звезда в сноуборда Малена Замфирова се възстановява след първата операция. Очакванията са тя да може да ходи без патерици и да започне активно възстановяване след около 6 месеца.

Първа лига: Левски и Лудогорец в надпревара за титлата

Пет кръга преди края на редовния сезон Левски продължава да води с девет точки основния си преследвач Лудогорец в битката за титлата.

