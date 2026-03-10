Очаквам до края на седмицата да съобщим какви мерки ще вземем за цените на горивата, каза Андрей Гюров

Аз свиквам утре министрите, за да обсъдим мерките, които биха били подходящи за България, очаквам до края на седмицата да съобщим какви мерки ще предприемем, каза служебният премиер Андрей Гюров пред журналисти в Париж в отговор на въпрос какво ще предприеме кабинетът за цените на горивата.

"Обсъждаме всички варианти, така че да го направим по начин, по който най-уязвимите хора да бъдат защитени, и в същото време това да бъде управляемо през удължителния бюджет", допълни още Гюров.

В Париж служебният премиер се срещна и с президента на Франция Еманюел Макрон. В разговора не е станало въпрос за присъединяването на България към ядрената инициатива на Париж в областта на отбраната. Според Андрей Гюров това не е тема за служебен кабинет.

"Говорихме с представителите на ЕС за развитието на ядрената енергетика в следващите години, като по-дългосрочна стратегия", допълни премиерът.

Ядрената енергия в бъдеще се разглежда като много важен фактор за развитието на Европа и на новата икономика на Европа в бъдеще, каза още той.

Гюров припомни, че България е една от държавите, които повече от половин век използва по сигурен начин ядрена енергия и ще удвои капацитета на ядрената енергия в следващите 15 години, до 2035 - 2037 година.

Сред обсъдените теми са били тези как големи инфраструктурни проекти да бъдат финансирани по-лесно, особено от по-малки, развиващи се държави, свързаността на електрическата в България и Европа, за да няма такива разлики в цените между нашата страна и Европа, както и регулациите на европейски ниво, които да бъдат променени по начин, по който да спомагат развитието, което се очаква в ядрената енергетика в следващите години.

Андрей Гюров е благодарил и на гръцкия си колега Кириакос Мицотакис за предоставената помощ от страна на министъра на отбраната на Гърция - два самолета F-16 и батарея "Пейтриът" за сваляне на дронове.