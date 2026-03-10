"Майка ми правеше сухари и торби от чаршафи": Отбелязваме 83 г. от спасяването на българските евреи

Отбелязваме 83 години от спасяването на българските евреи. Венци и цветя бяха положени пред Паметните плочи на спасителите на българските евреи и Паметника на спасението в София. Церемонията беше под патронажа на президента Илияна Йотова.

Аврам Папаро: "Имаше един барабанчик, минаваше в Калето, биеше барабан, аз много харесвах барабана и по него вървях и точно съобщаваше какво трябва да правят евреите и от майка ми разбрах, какво е казал, защото тя хукна да прави торби от чаршафи режеше, сухари да правят, че щели сме някъде да пътуваме, аз много се зарадвах, че ще пътуваме и после се отмени всичкото това нещо."

Илияна Йотова, президент на Република България: "България показа, че малък Давид може да победи огромен Голиат, тогава, когато става дума за спасение на хора. Уважаеми дами и господа, какъв е днешният ден, ако бъде съотнесен към тази история преди 83 години...дали сме се преборили с омразата и отричането, за съжаление тъжен е изводът, защото светът е разкъсван и от омразата, и от разделение, и от противоречия и сякаш не помним уроците на тази история."

Снимки: БТА

Илияна Йотова, президент на Република България: "Холокоста не започва с Аушвиц, той започна с думи, с оглушителната тишина в обществата, с отвърнатия поглед и затова днес нашата голяма отговорност е да се изправим с лице срещу омразата - навсякъде, където и да е тя."

Еврейската общност в Пловдив отбеляза 83 години от спасяването на българските евреи от лагерите на смъртта с едноминутно мълчание и полагане на венци и цветя пред Паметника на благодарността.

"Спасяването на българските евреи е събитие, което прави нашата страна морален пример в една трагична и тъжна епоха“, заяви Кристиян Ангелов, председател на организацията на евреите в Пловдив „Шалом“ на днешната възпоменателна проява пред Паметника на благодарността в Пловдив.

Церемония премина при засилено полицейско присъствие. На събитието присъстваха зам.-кметът на Пловдив Иван Стоянов, зам.-председателят на Общинския съвет в Пловдив Стефан Послийски, зам.-кметът на район "Централен" Гергана Златкова, почетният консул на Република Италия в Пловдив Джузепе Де Франческо, представители на местната и държавната власт.

Исак Мезан: "Мисля си това, че ако го нямаше този ден, аз нямаше да съществувам, защото моите родители са го преживяли ... Историята се пише ежедневно, така че винаги се променя нещо, но да се надяваме, че ще е към по-добро." "Това е един акт на добро, извършен от хора и да се надяваме, че и в бъдеще ще има подобни актове и събития, с които да се гордеем за това, че сме хора. Моето съществуване до момента, в момента се дължи на този акт. Така че не мога да не бъда благодарен, че той се е случил, че са се намерили хора, при които човешкото е надделяло над партийното и личното и са направили така, че да не се случи това, което се случи в много страни." Кристиян Ангелов – председател на организацията на евреите в Пловдив „Шалом“: "83 години от едно събитие, което завинаги остава сред най-светлите в нашата българска история. Това е спасението на българските евреи по време на Холокоста. Но именно в тези мрачни времена България показва нещо различно и значимо. Показва, че и в най-тежките исторически изпитания - човешкото достойнство, моралът и съвестта могат да надделеят."

С решение на Министерския съвет от 13 февруари 2003 г. 10 март се отбелязва в България като Ден на Холокоста или "Ден на Холокоста и на пострадалите от престъпления срещу човечеството". През 2002 г. на среща на министрите на образованието на страните членки на Съвета на Европа е взето решение от следващата година Международният ден в памет на Холокоста, който до 2002 г. се чества на 27 януари, да се отбелязва във всяка държава съобразно с нейната национална история. Министерският съвет определя датата за България да бъде 10 март, когато е спряно депортирането на първите групи български евреи към нацистките концлагери. На 10 март 1943 г. пловдивският митрополит Кирил, по-късно български патриарх, и софийският екзарх Стефан предотвратяват депортирането към нацистките концлагери на стотици евреи от Пловдив. Спасението на 50-те хиляди евреи се припомня чрез много обществени прояви и тематични уроци във всички български училища. Денят на Холокоста се отбелязва за първи път на 10 март 2003 г.

