БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и...
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шанс за пълноценен живот: Трансплантираха успешно черен дроб на 39-годишна жена (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Общество
Запази

Това е втора чернодробна трансплантация във ВМА в рамките на две седмици

Шанс за пълноценен живот: Трансплантираха успешно черен дроб на 39-годишна жена (СНИМКИ)
Снимка: ВМА
Слушай новината

Специалисти от Военномедицинска академия (ВМА) извършиха поредна чернодробна трансплантация – втора в рамките на две седмици, съобщиха от лечебното заведение. Реципиентът е 39-годишна жена с остра чернодробна недостатъчност, а донорът – жена на 42 години.

Операцията е проведена в късните часове вчера.

"Протече добре и с минимална кръвозагуба. В момента пациентката е в стабилно състояние, екстубирана, контактна и адекватна", коментира проф. Васил Михайлов, ръководител на трансплантационния екип.

До извършването на сложната интервенция се стигна след донорска ситуация в УМБАЛСМ „Н. Й. Пирогов“. Органната експлантация бе направена от екип, начело с д-р Радослав Костадинов.

Ръководството на ВМА изказва своята изключителна признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си намират сили и великодушие да дадат живот. Признателност за професионализма на специалистите от ВМА, ангажирани на всички етапи, както и към ИА „Медицински надзор“, д-р Мина Вапирева, координатор по донорство, и дежурния екип на УМБАЛСМ „Н. Й. Пирогов“ за отличната координация при реализирането на процеса.

#39-годишна жена # чернодробна трансплантация #ВМА

Последвайте ни

ТОП 24

Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?
1
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
2
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
3
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
4
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
5
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
6
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
3
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Още от: Галерия

Изложение на кучета в Бирмингам (СНИМКИ)
Изложение на кучета в Бирмингам (СНИМКИ)
Столичният район "Надежда" отбеляза 3 март със 100-метров трикольор (СНИМКИ) Столичният район "Надежда" отбеляза 3 март със 100-метров трикольор (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
Тържествена смяна на караула пред президентството по случай Националния празник (СНИМКИ) Тържествена смяна на караула пред президентството по случай Националния празник (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Изложба на орхидеи в Ботаническата градина в София (СНИМКИ) Изложба на орхидеи в Ботаническата градина в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Новодомците в Белица: Мечките Гордо и Флоренция за пръв път се докоснаха до трева и сняг (СНИМКИ) Новодомците в Белица: Мечките Гордо и Флоренция за пръв път се докоснаха до трева и сняг (СНИМКИ)
Чете се за: 02:37 мин.
Цвят и музика на фестивала в Ница (СНИМКИ) Цвят и музика на фестивала в Ница (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и Казанлък (СНИМКИ)
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и Казанлък...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Блокади в Русе заради протест на транспортните работници Блокади в Русе заради протест на транспортните работници
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Пламен Димитров, КНСБ: Има възможност за увеличение на заплатите на протестиращите Пламен Димитров, КНСБ: Има възможност за увеличение на заплатите на протестиращите
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с цените на горивата? "Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с цените на горивата?
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Код "Китай": Как се преминава безопасно през Ормузкия...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Среща за ядрената енергия в Париж: България ще е представена от...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ