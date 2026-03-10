В Париж започна втората среща на върха за ядрената енергия. България е представлявана от служебния премиер Андрей Гюров и министъра на енергетиката Трайчо Трайков.

Париж е домакин на втората среща на върха по ядрената енергия. Форум, който събира учени, изследователи и лидери в сферата на развитието на ядрената енергия в момент, в който света ще консумира повече електричество, но ще полага повече усилия за справяне с климатичните промени.

За Франция този форум идва в много конкретен момент. Президентът Еманюел Макрон настоява за развитието на ядрената енергия, предвид това, че страната му е лидер в сферата, на фона на завишените цени на горивата следствие от войната в Иран.

България също се интересува от тези развития. Страната е представена от премиера Андрей Гюров, който ще участва на срещи с европейски лидери и ще обсъжда потенциалното финансиране и развитие на ядрената енергия на национално и европейско ниво.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "За Франция е голяма чест днес Париж да бъде домакин на Международния форум за ядрена енергия. Причината да сме тук - политически лидери, учени, бизнесмени, представители на гражданското общество, е, че всички споделяме много просто убеждение. Ние се нуждаем от ядрената енергия, защото това означава напредък, просперитет и независимост. Този форум се провежда и в много специфичен контекст. Ядрената тема днес се свързва с продължаващия конфликт в Иран и Близкия изток. Освен това ние сме в навечерието на 15-ата годишнина от бедствието в АЕЦ "Фукушима".

Автор: Михаил Иванов - кореспондент на БНТ в Париж

Снимки: Министерски съвет