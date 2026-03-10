БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и...
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Париж започна втората среща на върха за ядрената енергия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Париж започна втората среща на върха за ядрената енергия. България е представлявана от служебния премиер Андрей Гюров и министъра на енергетиката Трайчо Трайков.

Париж е домакин на втората среща на върха по ядрената енергия. Форум, който събира учени, изследователи и лидери в сферата на развитието на ядрената енергия в момент, в който света ще консумира повече електричество, но ще полага повече усилия за справяне с климатичните промени.

За Франция този форум идва в много конкретен момент. Президентът Еманюел Макрон настоява за развитието на ядрената енергия, предвид това, че страната му е лидер в сферата, на фона на завишените цени на горивата следствие от войната в Иран.

България също се интересува от тези развития. Страната е представена от премиера Андрей Гюров, който ще участва на срещи с европейски лидери и ще обсъжда потенциалното финансиране и развитие на ядрената енергия на национално и европейско ниво.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "За Франция е голяма чест днес Париж да бъде домакин на Международния форум за ядрена енергия. Причината да сме тук - политически лидери, учени, бизнесмени, представители на гражданското общество, е, че всички споделяме много просто убеждение. Ние се нуждаем от ядрената енергия, защото това означава напредък, просперитет и независимост. Този форум се провежда и в много специфичен контекст. Ядрената тема днес се свързва с продължаващия конфликт в Иран и Близкия изток. Освен това ние сме в навечерието на 15-ата годишнина от бедствието в АЕЦ "Фукушима".

Автор: Михаил Иванов - кореспондент на БНТ в Париж

Снимки: Министерски съвет

# ядрената енергия #Андрей Гюров #Париж

Последвайте ни

ТОП 24

Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
1
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
2
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
3
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
4
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
5
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с цените на горивата?
6
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
3
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Още от: Европа

Среща за ядрената енергия в Париж: България ще е представена от премиера Гюров
Среща за ядрената енергия в Париж: България ще е представена от премиера Гюров
Тръмп се обади на Путин да обсъдят Иран и Украйна Тръмп се обади на Путин да обсъдят Иран и Украйна
Чете се за: 00:55 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да защитава по-добре интересите си Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да защитава по-добре интересите си
Чете се за: 02:07 мин.
Съветът на ЕС одобри новия европейски главен прокурор Съветът на ЕС одобри новия европейски главен прокурор
Чете се за: 02:25 мин.
Части от метеорит удариха къщи в Западна Германия Части от метеорит удариха къщи в Западна Германия
Чете се за: 00:25 мин.
Бирена революция в Полша: Все повече жени успяват да се наложат в пивоварната индустрия Бирена революция в Полша: Все повече жени успяват да се наложат в пивоварната индустрия
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
Чете се за: 05:25 мин.
По света
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и Казанлък (СНИМКИ) Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и Казанлък (СНИМКИ)
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Блокади в Русе заради протест на транспортните работници Блокади в Русе заради протест на транспортните работници
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Кабинетът обсъжда великденски надбавки за над 1,6 млн. пенсионери Кабинетът обсъжда великденски надбавки за над 1,6 млн. пенсионери
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Пламен Димитров, КНСБ: Има възможност за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Код "Китай": Как се преминава безопасно през Ормузкия...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Среща за ядрената енергия в Париж: България ще е представена от...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ