МВнР: 10 българи са били изведени безопасно по суша от Катар и Кувейт

Още 10 българи са били изведени безопасно по суша от Катар и Кувейт тази нощ, съобщи служебният министър на Външните работи Надежда Нейнски. Напрежение има и в Ливан, за където Нейнски увери, че там също тече евакуация и подготовка за извеждане на хората.

Надежда Нейнски, служебен външен министър: „Ситуацията в региона, както знаете, е изключително напрегната, така че очакваме, когато се отворят отново летищата, а те периодично се отварят, в повечето случаи има и периоди, в които са затворени летищата, така че сме мобилизирали посолствата там, където имаме хора, да ги изведем сухопътно. На този етап операцията върви изключително успешно.“

В Близкия изток, по отношение на евакуацията има добри новини, но, като цяло, в региона ситуацията е изключително напрегната.



Много бих искала да кажа, че върви към затишие, но за съжаление към момента нивото на ескалация е много високо. Службите за сигурност, Министерството на външните работи, МВР са в контакт с нашите съюзници и партньори, за да започнем да правим своевременни анализи. На този етап няма заплаха за България.