Пламен Димитров, КНСБ: Има възможност за увеличение на заплатите на протестиращите

Чете се за: 01:47 мин.
У нас
КНСБ и партиите имат общо виждане за удължителния закон за бюджета. Това заяви в "Денят започва" президентът на КНСБ Пламен Димитров. Според него има възможност за увеличение на заплатите на хората от протестиращите сектори.

Пламен Димитров, КНСБ: "Очаквайте включване и от София, ако няма чуваемост. Този разговор го водим трети месец. Тази седмица очакваме най-накрая да влезе и бързо да излезе в зала удължителният закон, законови механизми има, водихме разговори с много от партиите и смятам, че има общо виждане. Този бюжет, който беше съгласуван между нас и бизнеса, ще бъде в 90% рамката на следващия бюджет, който ще видим, каквото и правителство да управлява държавата след изборите."

Димитров отбеляза, че в разговори със служебния финансов министър е получил уверение, че “ако има обща политическа воля, ще се намерят средствата”.

“Говорим за 27 милиона и половина евро на фона на близо 50-милиардния бюджет, който като разходи би трябвало да намери 27 милиона допълнително за тези десетки хиляди души”, подчерта синдикалният лидер.

Според него тези средства трябва да бъдат осигурени от “общите приходи като цяло”.

Вижте целия разговор във видеото.

#ръст в заплатите #справедливи искания #Пламен Димитров КНСБ #протестиращи #КНСБ

