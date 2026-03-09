БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

"Срам ме е от заплатата ми": Служители на "Български пощи" в цялата страна излязоха на протест

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
Всичко от автора
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Хората настояват за минимум 5% увеличение на заплатите

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Служители на "Български пощи" в цялата страна излязоха на протест. Те настояват за минимум 5% увеличение на заплатите. Акцията е организирана от КНСБ. Недоволството на служителите съвпадна с деня за изплащане на пенсиите за март. Първоначално беше обявено, че то ще бъде спряно заради протестите, но след множество сигнали от пенсионери и институции решението е било преразгледано и изплащането се осъществява без проблеми.

В рамките на 15 до 30 минути служителите на "Български пощи" в цялата страна излязоха пред клоновете, за да заявят ясно, че трудът им не е достойно възнаграден. Даниела е в системата повече от 30 години. Казва, че се срамува от заплатата си.

Даниела: "Заплатата ни е крайно недостатъчна, за да живеем в днешно време. Обичам си професията, но ме е срам от заплатата ми."

Владислава Георгиева: "Почти всички раздавачи и касиери са подложени на топло, студено, на улицата, разнасят поща и получават минимална работна заплата. Никой не иска да дойде да работи при тези ниски заплати, персоналът ни е изцяло застаряващ предвид ниското заплащане."

Протестиращите настояват за минимум 5% увеличение.

Сабина Лазарова – председател на "Синдикална федерация на съобщенията" към КНСБ: "Около 80% са на минимална работна заплата. Основните искания, които представихме миналата седмица, са с удължителния бюджет да бъдат осигурени 5% за увеличение на заплатите на служителите от 1 януари."

За да не се стига до напрежение и сред пенсионерите, от КНСБ са взели решение протестът да не бъде през целия ден. Димчо е един от първите, които идват за да получи пенсията си. С изненада разбира, че трябва да изчака, но казва, че проявява разбиране.

Димчо – пенсионер: "Чакаме пари, пенсията чакам… Прави са хората, виж какво стана, с евро станахме, ще изчакаме да, няма проблем, само през пощата си я взимам."

За половин час спряха работа и служителите в Пловдив.

Елена Кабакова: "Тази заплата в тези два трудни месеца – януари и февруари, хората не можеха да си платят дори сметките за ток, имайки предвид завишените сметки през двата месеца, затова решихме днес някой да ни чуе."

Плакати "Дойстойно заплащане" развяха служителите и в Бургас.

– Под минималните заплати, не е нормално, имаме деца, кредити…

Димитър Войков – председател на Регионален съвет на КНСБ при "Български пощи" – Бургас: "В пощенските станции без банкови клонове само за януари и февруари бяха обменени 250 милиона лева, всички пари минаха през нашите служители и не е нормално да получават минимална работна заплата."

Йорданка Василева, пенсионер: "Не можем да стоим с часове и тези хора да стоят и те навън. Ядосани сме, ама какво да направим. Нямаме вариант. Всеки стои и чака. Всеки разчита на тази пенсия."

БНТ: Колко време чакате, за да си вземете пенсията?

Любомир Коцев, пенсионер: "От 7:30 часа. Сега докато минат другите хора, 2-3 часа ще чакаме. Нито пенсиите са пенсии, нито заплатите са заплати."

снимки: БТА, БНТ

Пред централната сграда на пощата във Варна също се събраха служители.

Величка Димитрова: "Заплатата е по-ниска от 500 евро, имаме тежки условия, тежки пратки, предимно жени сме, базата не е обновявана, това е стрес, оцеляваме трудно."

От синдиката изразиха надежда да бъдат поканени на среща и диалог с институциите.

#протест за по-високи заплати #изплащане на пенсиите #"Български пощи" #протест на служители #ниски заплати

