ИЗВЕСТИЯ

Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

Кристиан Иванов и Добромир Добрев представят книгата "Трифон Иванов - Железния"

от БНТ
Чете се за: 03:20 мин.
Спорт
През февруари месец се навършиха 10 години от смъртта на футболиста.

кристиан иванов добромир добрев представят книгата трифон иванов железния
Слушай новината

Кристиан Иванов и Добромир Добрев са двама от авторите на биографията "Трифон Иванов - Железния".

Те гостуваха в предаването "100% будни", където разказаха как са взели решението да напишат книгата.

"Трифон Иванов си отиде от този свят много внезапно. Той беше символ на мъжественост. Той ме караше да вярвам. След като направихме книгата на Гунди, решихме да направим тази книга. Дължим всичко на неговата майка Мария. Тя отвори вратите на дома си за нас", заяви Кристиан Иванов.

Дългогодишният български национал е бил спойката на отбора по време на световното първенство в САЩ през 1994 г.

"Всички го познаваме на терена, а извън него също е изключително интересен. Наричали са го обединител. По време на световното първенство в САЩ той е бил балансьор, заедно с всички", допълни Добрев.

Историята на футболиста доказва, че мечтите се сбъдват.

"Най-силно ме впечатли е това, колко е обикновен. Тази книга ни пренася в друг свят, като машина на времето. Историята му показва как с труд и талант, можеш да стигнеш до небосклкона на световния футбол", вярва Кристиан Иванов.

Възможността Трифон Иванов и Христо Стоичков да играят заедно в Барселона е била реална, но президенът на Бетис не е поуснал бранителя при каталунците.

"Реална е била офертата на Барселона в Беис. В интервю за книгата Стоичков казва, че ще го вземе в Испания. Йохан Кройф търси защитник и се стига до оферта, но собственикът на Бетис я отказва. Трифон има два гола в един мач срещу Барселона от две дузпи", разказа Добрев.

Първият треньор на Трифон Иванов се казва Васил Матев.

"Той взима Трифон в детския отбор на Етър и от момче го превръща в мъж. Дисциплината в школата на Матев е била пословична, почти казарма. Трифон три пъти е бил стриган, със съгласието на неговите родители. Лагерите са били тежки, но от школата тръгват Краси Балъков, Цанко Цветанов и Илиян Киряков", добави Кристиан Иванов.

Наско Сираков определя Трифон Иванов като защитника с най-голям феърплей.

"Имахме лична среща с Наско Сираков. Двамата са били близки приятели. Наско каза, че това е защитникът с най-голям феърплей. Никога не го е фаулирал с мръсни методи. Само в първия мач Наско му удря един лакът, при което Трифон казва "Бате Наско, не така". Повече не са се фаулирали", сподели Добрев.

Вижте цялото интервю във видеото.

