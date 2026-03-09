Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от Близкия изток

Продължава евакуацията на български граждани, блокирани в Близкия изток заради военните действия. Очакваме още нашите сънародници да се завърнат у нас днес с чартърен полет от Малдивите.

Кризисният щаб на Външното министерство активно работи за евакуирането на нашите сънародници от Кувейт, Катар и Бахрейн. Предвижда се извеждането им да стане през сухопътната граница със Саудитска Арабия и събирането им в Рияд.

Протича и организацията по осъществяване на специален полет от саудитската столица. От Външно министерство препоръчва да се избегне каквото и да е пътуването до Ливан. Призовават се българските граждани там да напуснат страната, като се използват от всички налични безопасни към този момент възможности.

Вчера още 180 българи се прибраха от Дубай с полет на националния превозвач. Организацията за евакуация беше на двама туроператори. Самолетът е минал през египетския град Хургада, за да презареди с гориво. Полетът от Дубай продължи около 7 часа.

По данни на МВнР около 2600 българи вече се завърнаха у нас от зоната на конфликта.