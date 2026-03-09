БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:52 мин.
По света
При инцидента няма пострадали

стрелба дома риана бевърли хилс
Снимка: БТА/Архив
Жена е произвела многобройни изстрели срещу дома на поп звездата Риана в Бевърли Хилс вчера, предаде Ройтерс. Един от куршумите е преминал през стена на къщата, съобщават местни медии.

Говорител на полицията на Лос Анджелис е казал, че властите са получили сигнал за стрелба в 13:21 ч. местно време и са задържали 30-годишна жена, заподозряна за стрелбата.

Риана е била в дома си по време на инцидента, но няма информация за пострадали. Около 10 изстрела са били произведени от автомобил, намиращ се на улицата срещу вратата на имота.

Следователите все още се опитват да установят мотивите за нападението. Певицата и бизнесдама Риана не е коментирала случилото се, отбелязва Франс прес.

