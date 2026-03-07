Навръх 8 март: Най-голямото закрито изложение на цветя в света отвори врати във Филаделфия (СНИМКИ)

Ден преди празника на жената 8-и март във Филаделфия започна най-голямото закрито изложение на цветя в света.

Посетителите могат да се разходят в огромна пъстра зала, изпълнена с циклами, орхидеи и лалета във всякакви багри. Темата на тазгодишното изложение е традиционното американско градинарско изкуство.

Местните споделят, че за тях ежегодното шоу е сред първите символи на настъпващата пролет и края на студените месеци.

Тази година е неговото 197-мо издание, което го прави и най-старото закрито цветно изложение, а всяка година пролетната феерия привлича впечатляващите 250 хиляди посетители.





