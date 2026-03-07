САЩ може да вдигнат още санкции върху руския суров петрол

Съединените щати може да отменят още от санкциите върху руския петрол след резкия спад на доставките от Персийския залив.



Това заяви американският министър на финансите Скот Бесент и допълни, че Вашингтон обмисля да освободи от санкции блокирания в морето руски петрол, за да осигури повече доставки. Преди ден Съединените щати издадоха 30-дневно разрешение на Индия да купува руски суров петрол. Междувременно Иран отрече, че е блокирал изцяло жизненоважния за петролните доставки Ормузки проток. От Техеран съобщават, че всички кораби имат право да преминават, с изключение на американските и израелските.