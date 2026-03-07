БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
САЩ може да вдигнат още санкции върху руския суров петрол

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Иран съобщи, че Омрузкият проток не е напълно блокиран

цената петрола иран заплашва атакува кораби ормузкия проток
Снимка: БТА/Архив
Съединените щати може да отменят още от санкциите върху руския петрол след резкия спад на доставките от Персийския залив.

Това заяви американският министър на финансите Скот Бесент и допълни, че Вашингтон обмисля да освободи от санкции блокирания в морето руски петрол, за да осигури повече доставки. Преди ден Съединените щати издадоха 30-дневно разрешение на Индия да купува руски суров петрол. Междувременно Иран отрече, че е блокирал изцяло жизненоважния за петролните доставки Ормузки проток. От Техеран съобщават, че всички кораби имат право да преминават, с изключение на американските и израелските.

#Русия #САЩ #санкции #петрол

