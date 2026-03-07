БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Евакуация от Близкия изток: Прибират се още 180 българи от Дубай

от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Очаква се самолетът да кацне на летището в София тази вечер

националният авиопревозвач отмени всички полети тел авив заради напрежението близкия изток
И днес продължава евакуацията на български граждани от Близкия изток. Националният превозвач ще изпълни още един чартърен полет от Дубай до София, с който ще бъдат прибрани 180 български туристи.

Полетът е организиран от две големи туроператорски фирми. Самолетът ще излети тази сутрин от Варна към Дубай, на връщане ще премине през Хургада.

Очаква се да кацне на летището в София тази вечер.

По данни на Ситуационния център към Министерството на външните работи от Обединените арабски емирства са евакуирани над 1000 българи за три дни. От дипломатическото ведомство заявиха, че държавата ще съдейства за извеждането на всички наши сънародници от зоната на конфликта.

