Втора седмица на конфликта: Белият дом очаква да постигне целите си за 4-6 седмици
Конфликтът в Близкия изток навлиза във втората си седмица. На този фон от Белия дом заявиха, че очакват да постигнат целите си за 4 до 6 седмици.
Израелските военни съобщиха тази нощ, че са започнали нова вълна удари срещу инфраструктура в Иран. Експлозии отекнаха на едно от основните граждански летища в Техеран. Взривове са се чули и в Йерусалим, Дубай и Манама.
Иранският представител в ООН съобщи за над 1300 цивилни жертви и отхвърли външна намеса в избора на нов върховен лидер. Над 200 души са загинали при израелски удари срещу цели на Хизбула в Ливан. Съобщава се за 11 жертви в Израел. Ето какво още каза говорителката на Белия дом.
Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "Очакваме операция "Епична ярост" да продължи около 4 до 6 седмици и сме напът да постигнем поставените цели - да унищожим иранския военноморски флот. Знаем, че сме потопили повече от 30 ирански кораба. Военноморският им флот вече се счита за неспособен да води бойни действия. Това елиминира заплахата от балистични ракети, която Иран представляваше за Съединените щати и нашите войски в базите в региона. Свършихме огромна работа."