ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Преди 8 март: Поскъпват цветята в Русенско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Тазгодишните цени на цветята са с 10% нагоре, отчитат производители в Русенско

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Утре е 8 март – рай за продавачите на цветя. Всяка година се отчита поскъпване, но причините този път са свързани с по-високи разходи за отглеждането им. Тазгодишните цени на цветята са с 10% нагоре, отчитат производители в Русенско. Според търговците обаче не цената, а качеството определя интереса на клиентите.

Една от най-големите оранжерии за цветя в Русенско е на Сабри Ахмедов от Сливо поле. Заради по-високите разходи по отглеждането на цветята, тази година ги предлага с около 10% по-скъпо.

Сабри Ахмедов, земеделски производител: „Това по принцип е на база студената зима. На база малко слънчеви дни, като повече разход на гориво. Разход за ток, който декември месец ми е 850 лева, януарският е 850 евро. Цената по принцип определя качеството. Не може да се конкурираме и с вноса от Гърция.“

По-ниските цени на цветята в големите търговски вериги принуждават част от малките търговци да правят компромиси с печалбата си, за да останат конкурентни и да запазят клиентите си.

Албена Велева, търговец: „Ние винаги може да лавираме за наша сметка. Нас просто ни касаят тези големи вериги – цените там, които са, може да се каже, под доставните наши. Залязваме като цветарски услуги.“

Цената на лалетата и зюмбюлите тази година варира между 2 и 4 евро, а класическата червена роза се продава за близо 5 евро.

Милена Райкова, търговец: „Най-търсеното цвете в момента е градинското цвете – лалето, нарцисът, зюмбюлът. Цените са с около 5–6% спрямо миналата година. Не липсва интерес към цветята. По-скоро почивният ден, който се пада 8 март, би повлиял за по-ниската продажба на цветя.“

„Нормални са, защото отглеждането на едно цвете изисква усилия и внимание.“

„Много са скъпи. Сега 3 евро тук гледах едни. Много ги харесах, но ми е скъпо на мен.“

„Има разлика в цената, но не е нещо кой знае колко фрапиращо. Хубаво е да се уважи всяка дама за 8 март.“

С всеки изминал празник българите отделят все по-малко средства за пищни букети. Въпреки поскъпването, на пазара все още може да се намери по нещо за всеки.

#Русенско #8 март #цветя

