Слънчево време ни очаква днес

Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над планинските и източните райони с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, по високите полета на Югозападна България до минус 3°, в София – около 0°, а максималните между 13° и 18°, по ниски в Източна България, в София – около 15°.

По Черноморието ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат от 7° до 9°. Температурата на морската вода е 5°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

И в планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 3°.

В неделя и през първата половина от следващата седмица ще бъде слънчево, сутрин в отделни райони в низините и котловините – с ниска облачност или мъгла.

По-късно в неделя над източните и крайните югозападни райони облачността ще се увеличи и в понеделник ще има по-значителни увеличевия на облачността, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е от източната четвърт, в неделя и понеделник предимно умерен, през следващите дни - слаб до умерен.

Минималните температури ще са около нулата, а максималните ще са най-ниски в понеделник - между 7° и 12°, след това ще се повишат – ще достигат и надхвърлят 15°; по-ниски – до 10° ще остават по Черноморието, където ще има ниска облачност или мъгла.