Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за България, при промяна незабавно ще бъде свикан КСНС
Няма непосредствена опасност за България, при първия сигнал за промяна в ситуацията в региона на Близкия изток и по отношение на сигурността на България незабавно ще бъде свикан Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС), каза президентът Илияна Йотова пред журналисти.
Няма никакви основания още повече да напрягаме хората в страната, каза още Йотова.
До този момент аз лично съм провела няколко срещи с всички служби в страната, както и с Министерство на отбраната и началника на отбраната, обясни държавният глава.
Тя допълни, че всеки един риск се следи много внимателно.
Илияна Йотова каза още, че до момента страната ни се справя „твърде добре“ с евакуацията на своите граждани.
"Що се отнася до списъци, кой как е бил качен на един или друг самолет, мисля, че г-жа Нейнски може да даде тази информация, както впрочем и посолства и консулства, тъй като ние естествено нямаме достъп до тези списъци", допълни президентът.
"Ще направим всичко възможно българските граждани, които искат да се приберат в България, защото има и такива, които не желаят, своевременно да бъдат прибрани оттам, за да се гарантира тяхната сигурност", каза още Йотова.