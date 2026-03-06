БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Чете се за: 01:37 мин.
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за България, при промяна незабавно ще бъде свикан КСНС

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Запази
Снимка: БТА
Слушай новината

Няма непосредствена опасност за България, при първия сигнал за промяна в ситуацията в региона на Близкия изток и по отношение на сигурността на България незабавно ще бъде свикан Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС), каза президентът Илияна Йотова пред журналисти.

Няма никакви основания още повече да напрягаме хората в страната, каза още Йотова.

До този момент аз лично съм провела няколко срещи с всички служби в страната, както и с Министерство на отбраната и началника на отбраната, обясни държавният глава.

Тя допълни, че всеки един риск се следи много внимателно.

Илияна Йотова каза още, че до момента страната ни се справя „твърде добре“ с евакуацията на своите граждани.

"Що се отнася до списъци, кой как е бил качен на един или друг самолет, мисля, че г-жа Нейнски може да даде тази информация, както впрочем и посолства и консулства, тъй като ние естествено нямаме достъп до тези списъци", допълни президентът.

"Ще направим всичко възможно българските граждани, които искат да се приберат в България, защото има и такива, които не желаят, своевременно да бъдат прибрани оттам, за да се гарантира тяхната сигурност", каза още Йотова.

#президентът Илияна Йотова #свикване #КСНС

Водещи новини

Премиерът Андрей Гюров в НС: България не участва в действията на Израел и САЩ срещу Иран
Премиерът Андрей Гюров в НС: България не участва в действията на...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за България, при промяна незабавно ще бъде свикан КСНС Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за България, при промяна незабавно ще бъде свикан КСНС
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: САЩ ще увеличат значително огневата мощ срещу Иран Войната в Близкия изток: САЩ ще увеличат значително огневата мощ срещу Иран
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в ранните часове на 7 март Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в ранните часове на 7 март
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Европол предупреди, че кризата в Иран повишава заплахата от...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Земетресение с магнитуд 4,5 е регистрирано тази сутрин в Анталия
Чете се за: 00:32 мин.
По света
НА ЖИВО: Седем министри участват в петъчния парламентарен контрол
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Новите обитатели в зоопарка в Стара Загора: Очаква се трите малки...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ