Войната в Близкия изток: САЩ ще увеличат значително огневата мощ срещу Иран

САЩ ще увеличат значително огневата мощ срещу Иран, но без да разширяват обхвата на военните цели. Това заяви американският министър на отбраната Пит Хегсет на седмия ден от началото на бойните действия в Близкия изток. Масираните израелски удари срещу Иран и Ливан продължават. Техеран се закани също да засили атаките си, докато временното ръководство на Ислямската република обсъжда кой де е наследникът на Али Хаменей.

Така изглежда сградата на Червения полумесец в град Махабад след поредна нощ на масирани американски и израелски удари срещу Иран. Според жителите на столицата Техеран последните часове са били най-тежки от началото на бойните действия. Иран трябва да сложи край на американското присъствие в района на Персийския залив, каза зам.-министърът на външните работи на Иран.

Саид Хатибзаде, зам.-външен министър на Иран: "Нападнати сме, ние сме обект на атака от страна на американци и израелци, и те се опитват да нанесат максимални щети на Иран. Докато говорим, съгражданите ни са подложени на масирани бомбардировки, извършвани от американци и израелци. Техеран е атакуван непрекъснато и ние нямаме нямаме друг избор, освен да се съпротивляваме до последния куршум до последния войник, с които разполагаме."

Според американския министър на отбраната Пийт Хегсет, сметките на Иран, че Вашингтон не може да води продължителна война не са верни.

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: "Ако мислите, че сте видели нещо, просто изчакайте. Количеството бойна мощ, което все още се развива, което все още предстои, което ще можем да насочим към Иран, е многократно по-голямо от това, което е в момента. Към нашите възможности се прибавят и тези на Израелските отбранителни сили."

Президентът Доналд Тръмп заяви, че американските въоръжени сили, с помощта на Израел, са "унищожили врага много преди дадения срок, и че сега Техеран иска сделка, но е късно. По думите му, се вземат мерки за овладяване на цените на горивата.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Моята администрация обяви решителни действия за овладяване на цените на петрола, включително предлагане на застраховка срещу политически риск за танкери, които преминават през Персийския залив."

Според високопоставен израелски военен, войната навлиза в следващата си фаза. Освен Техеран, Тел Авив атакува и цели на Хизбула в столицата на Ливан - Бейрут. Според военния министър на Израел, план за сваляне на режима е имало още в края на миналата година.

Израел Кац, министър на отбраната на Израел: "Още през ноември, в много тесен формат, премиерът определи цел - елиминиране на режима на Хаменей."

снимки: БТА, БГНЕС

През изминалите часове в Обединените арабски емирства беше обявена въздушна тревога. Бяха прихванати шест ирански ракети и над 130 дрона. Тревога и прихванати ракети в Кувейт и Саудитска Арабия. По данни на иранска фондация, броят на жертвите от началото на ударите на САЩ и Израел срещу страната са над 1200. Информацията не е потвърдена от независим източник.