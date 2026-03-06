БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Исторически триумф за Георги Джоргов в масовия старт на...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Чете се за: 04:37 мин.
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ново посегателство срещу българския културен клуб „Иван Михайлов“ в Битоля

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Запази
ново посегателство българския културен клуб bdquoиван михайловldquo битоля
Снимка: Културен клуб "Иван Михайлов" - Битоля
Слушай новината

Ново посегателство срещу българския културен клуб „Иван Михайлов“ в Битоля. По сградата са изписани графити "Македония на македонците" и знаци с неприлично съдържание. Снимки от мястото бяха публикувани в социалните мрежи.

За инцидента съобщи председателят на клуба Люпчо Георгиевски. Той разпространи видео, на което се вижда как двама маскирани напръскават със спрей камерата над входа на сградата. Пусна и снимки от графитите по фасадата и написа, че това е пореден вандалски акт срещу българската организация в града. Георгиевски казва още, че е подаден сигнал до всички компетентни институции.

Реакция последва и от бившия външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Георг Георгиев. В публикация във Фейсбук той заяви, че вандалската проява срещу българския културен клуб в Битоля е поредната недопустима и дръзка провокация срещу българите и българщината в Северна Македония. Георгиев пише още, че нетърпимостта и посегателствата срещу правата на хората в западната ни съседка вече са опасен рецидив, който няма да бъде толериран.

#културен клуб #клуб "Иван Михайлов" #Битоля

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
2
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват...
Изоставените в болнична стая близначета намериха приемно семейство
3
Изоставените в болнична стая близначета намериха приемно семейство
Служебната власт свика втори Съвет по сигурността по темата "Иран"
4
Служебната власт свика втори Съвет по сигурността по темата...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
5
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
6
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Балкани

Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
Покачват се цените на горивата и в Гърция Покачват се цените на горивата и в Гърция
Чете се за: 01:27 мин.
Земетресение с магнитуд 4,5 е регистрирано тази сутрин в Анталия Земетресение с магнитуд 4,5 е регистрирано тази сутрин в Анталия
Чете се за: 00:32 мин.
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
5265
Чете се за: 00:52 мин.
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция беше съобщена първо в България Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция беше съобщена първо в България
19305
Чете се за: 04:45 мин.
НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете за България НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете за България
7499
Чете се за: 03:55 мин.

Водещи новини

Премиерът Андрей Гюров в НС: България не участва в действията на Израел и САЩ срещу Иран
Премиерът Андрей Гюров в НС: България не участва в действията на...
Чете се за: 05:55 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за България, при промяна незабавно ще бъде свикан КСНС Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за България, при промяна незабавно ще бъде свикан КСНС
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Ново посегателство срещу българския културен клуб „Иван Михайлов“ в Битоля Ново посегателство срещу българския културен клуб „Иван Михайлов“ в Битоля
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души вече могат да бъдат погребани Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души вече могат да бъдат погребани
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с...
Чете се за: 01:20 мин.
Политика
Министрите на отбраната на България и Турция са обсъдили ситуацията...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
След сигнал от българския европрокурор: министърът на правосъдието...
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Емил Дечев към полицейските шефове: Искам да действате...
Чете се за: 02:45 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ