Ново посегателство срещу българския културен клуб „Иван Михайлов“ в Битоля. По сградата са изписани графити "Македония на македонците" и знаци с неприлично съдържание. Снимки от мястото бяха публикувани в социалните мрежи.

За инцидента съобщи председателят на клуба Люпчо Георгиевски. Той разпространи видео, на което се вижда как двама маскирани напръскават със спрей камерата над входа на сградата. Пусна и снимки от графитите по фасадата и написа, че това е пореден вандалски акт срещу българската организация в града. Георгиевски казва още, че е подаден сигнал до всички компетентни институции.

Реакция последва и от бившия външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Георг Георгиев. В публикация във Фейсбук той заяви, че вандалската проява срещу българския културен клуб в Битоля е поредната недопустима и дръзка провокация срещу българите и българщината в Северна Македония. Георгиев пише още, че нетърпимостта и посегателствата срещу правата на хората в западната ни съседка вече са опасен рецидив, който няма да бъде толериран.