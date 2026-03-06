БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правосъдният министър е поискал незабавна защита за Теодора Георгиева

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Снимка: БТА - архив
Българският европрокурор Теодора Георгиева, която беше временно отстранена от длъжност, е подала сигнал до служебния правосъден министър. В него уличава високопоставен прокурор и политически лидер в натиск, заплахи и уронване на престижа на Европейската прокуратура. Георгиева твърди и за отправени към нея заплахи.

От Министерството на правосъдието съобщиха, че министър Андрей Янкулов е поискал от МВР незабавна защита за Теодора Георгиева и проверка на твърденията ѝ. Поискана е и спешна среща с ръководството на Европейската прокуратура.

В сигнала на Георгиева имената на високопоставения прокурор и санкционирания от САЩ и Великобритания политически лидер не са посочени. В разпространеното съобщение се твърди, че тя е изложила много подробна фактология за събитията и поведението на високопоставени чиновници от различни институции около провежданите през последните години от българския офис на Европрокуратурата разследвания от висок обществен интерес, в това число свързаното с проекта за разширяване на газохранилището в Чирен, както и около дисциплинарното производство, водено срещу Георгиева от колегията на Европейската прокуратура от пролетта на миналата година.

От Министерството на правосъдието съобщават, че в сигнала българският европрокурор Теодора Георгиева прави директна връзка между действията ѝ като прокурор по делото "Чирен", по което било възможно да се търси наказателна отговорност от висш държавен служител и анонимно разпространените преди година клипове от нейна среща с Петьо Петров - Еврото от 2020 година в неговия ресторант "Осемте джуджета".

Георгиева пише още, че на тази среща е била заведена от високопоставен прокурор, с когото била в близки колегиални и приятелски отношения. Твърди още, че тези тайни записи били веществени доказателства по разследване, което прокуратурата е започнала когато станало публично известно противопоставянето между бившия главен прокурор Иван Гешев и настоящия изпълняващ функциите Борислав Сарафов. В сигнала си Теодора Георгиева е написала, че разпространените записи са монтирана версия, извадена от цялостния контекст на срещата с цел манипулации и внушения. Така бил скрит и третият участник в тази среща. От съобщението на правосъдното министерство става ясно още, че в сигнала си Теодора Георгиева твърди, че през април миналата година високопоставен прокурор на среща с Европрокуратурата е предоставил невярна, според Георгиева, информация, че има доказателства за получавани от нея подкупи.

От Министерството на правосъдието съобщават, че няма данни Георгиева да е привличана за обвиняема на база на доказателства за корупция. Теодора Георгиева е изложила и конкретни данни за отправени към нея заплахи, включително на територията на друга държава, членка на Европейския съюз.

Сигналът е препратен на МВР, за да се осигури охрана на Теодора Георгиева и да се извърши проверка на твърденията за отправени към нея заплахи. Георгиева твърди още, че е заплашвана и на територията на друга страна-членка на ЕС и сигнала е препратен и до прокуратурата на тази държава. Сигналът е препратер и на ад-хок прокурора, който разследва данни за престъпления извършени от главния прокурор и неговите заместници. Поискана е спешна среща с ръководството на Европрокуратурата, както и с Европейския комисар по правосъдие. По изложените факти в сигнала се събира и информация за търсене на дисциплинарна отговорност от магистрати. Сигналът на Теодора Георгиева до правосъдния министър идва седмица, след като от Европейската прокуратура обявиха, че воденето срещу нея дисциплинарно производство е установило, че тя е виновна за сериозно нарушение, извършено като европейски прокурор и наказанието за нея може да бъде дори освобождаване от длъжността ѝ. Решението от офиса на Кьовеши изпратиха до Европейската комисия и Съда на Европейския съюз, който може да вземе решение за най-тежкото наказание - освобождаване от длъжност на Теодора Георгиева.

На сигнала на Теодора Георгиева реагира лидерът на ДПС и председател на ПГ на "ДПС-Ново начало" като го определи като "фалшив, а твърдения в него за лъжливи и изфабрикувани". Пеевски обяви, че е сезирал прокуратурата, изпратил е копие и до европрокуратурата. Според него това е активно мероприятие на ПП-ДБ. Припомня, че е подал сигнал срещу Георгиева и миналата година, но още не е получил отговор от прокуратурата.

