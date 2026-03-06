БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръмп: Сделка с Иран няма да има до пълната капитулация...
Исторически триумф за Георги Джоргов в масовия старт на...
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

МВнР: Над 1000 души са евакуирани от ОАЕ за 3 дни

Утре се прибират още наши санародници от Дубай и Малдивите

МВнР: Над 1000 души са евакуирани от ОАЕ за 3 дни
Снимка: БТА
България е втората страна от Европейския съюз, която успя да изведе за три дни с въздушен транспорт над 1000 души от Обединените арабски емирства. Утре се прибират още наши сънародници от Дубай и Малдивите. А служебният външен министър Надежда Нейнски е в постоянен контакт с всички външни министри в региона, за да окажат съдействие за полетите. До момента летищата в Доха, Бахрейн и Кувейт не работят. Отворено е въздушното пространство от ОАЕ. Това позволява на туроператорите да действат, но продължават и усилията на правителството по извеждане на нашите сънародници.

Ирена Димитрова, директорът на дирекция „Ситуационен център" към МВнР: "Полетът, който се очаква в момента да събере поредната група български граждани, вече пътува за Дубай. Отделно сме оказали евакуация за над 300 български граждани в различни точки, които са свързани с този регион, от които 130 със самолети и 170 по сухопътен начин. От вчера с Министерството на туризма сме в постоянен контакт, за да ни помогнат за списъците с полетите, тъй като има много дублажи и много хора, които са се записали на различни места, а някои даже вече са се прибрали в България."

#евакуиране на българи #ударите срещу Иран #българи #Близък изток #МВнР

Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с...
Политика
Тръмп: Сделка с Иран няма да има до пълната капитулация на режима в Техеран
По света
Ново посегателство срещу българския културен клуб „Иван Михайлов" в Битоля
По света
Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник
Спорт
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност служебния регионален...
У нас
След сигнал от българския европрокурор: Министърът на правосъдието...
У нас
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче...
У нас
Американските самолети на летището: Премиерът Гюров - "Изискал...
У нас
