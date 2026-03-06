МВнР: Над 1000 души са евакуирани от ОАЕ за 3 дни

България е втората страна от Европейския съюз, която успя да изведе за три дни с въздушен транспорт над 1000 души от Обединените арабски емирства. Утре се прибират още наши сънародници от Дубай и Малдивите. А служебният външен министър Надежда Нейнски е в постоянен контакт с всички външни министри в региона, за да окажат съдействие за полетите. До момента летищата в Доха, Бахрейн и Кувейт не работят. Отворено е въздушното пространство от ОАЕ. Това позволява на туроператорите да действат, но продължават и усилията на правителството по извеждане на нашите сънародници.

Ирена Димитрова, директорът на дирекция „Ситуационен център“ към МВнР: "Полетът, който се очаква в момента да събере поредната група български граждани, вече пътува за Дубай. Отделно сме оказали евакуация за над 300 български граждани в различни точки, които са свързани с този регион, от които 130 със самолети и 170 по сухопътен начин. От вчера с Министерството на туризма сме в постоянен контакт, за да ни помогнат за списъците с полетите, тъй като има много дублажи и много хора, които са се записали на различни места, а някои даже вече са се прибрали в България."