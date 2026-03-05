БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

"Страшно беше, виждахме ракетите": У дома се прибраха близо 400 наши сънародници от Абу Даби и Дубай

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Запази

Преди часове с 3 полета у нас се евакуираха още българи от Близкия изток

"Страшно беше, виждахме ракетите": У дома се прибраха близо 400 наши сънародници от Абу Даби и Дубай
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Втори ден продължава евакуацията на българи от Близкия изток. Преди часове с 3 полета у нас се прибраха близо 400 наши сънародници от Абу Даби и Дубай.

Около 3.00 ч. тази нощ на летище "Васил Левски" кацна правителственият самолет с евакуирани българи от Абу Даби. В него са пътували 85 души, при първоначално обявени 90. Хората, които пристигнаха на българска земя, разказаха, че организацията преди излитането била много добра.

Наталия Учерджиева: "Хората бяха спокойни, но се чуваха гърмежи, виждаха се взривове. За човек като мен не беше приятно. Децата не разбраха, но беше неприятно. Поне аз като жена така го усетих."

Силвия Александрова: "В Абу Даби - спокойно е в хотелите. В персонала няма напрежение. Поемат всички разходи, иначе е страшно, прелитат ракети, виждат се буквално ракетите. До нас удариха една база. Ние сме с деца. Те са малки, не усетиха какво се случва. Покриха всички разходи."

Малко по-рано на летището кацна полет на частен авиопревозвач от Дубай, който е бил редовен, но планиран за утре. Хора, пътували с него, казаха, че разбрали за възможност да си презаверят билетите за днес и се възползвали.

Вижте прякото включване на Цанка Николова

#кризата в Близкия изток #ударите срещу Иран #българи #евакуация

Водещи новини

"Страшно беше, виждахме ракетите": У дома се прибраха близо 400 наши сънародници от Абу Даби и Дубай
"Страшно беше, виждахме ракетите": У дома се прибраха...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете за България НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете за България
Чете се за: 03:55 мин.
Сигурност и правосъдие
Валежи на много места в последните работни дни от седмицата Валежи на много места в последните работни дни от седмицата
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Няма причина цените на горивата в страната да се повишават, увери...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Иран обяви контрол над Ормузкия проток
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Кризата в Близкия изток: Повечето от партиите искат свикване на КСНС
Чете се за: 04:12 мин.
Политика
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ