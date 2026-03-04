БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете за България

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
Чете се за: 03:50 мин.
Турция реагира незабавно и предупреди Техеран да избягва действия, които биха довели до разширяване на конфликта в Близкия изток

нато свали иранска ракета турция съвет обсъди рисковете българия
Снимка: БТА
Ескалация на напрежението в петия ден от войната в Близкия изток. Противовъздушната отбрана на НАТО свали иранска ракета насочена към Европа. Турция реагира незабавно и предупреди Техеран да избягва действия, които биха довели до разширяване на конфликта в Близкия изток. Заради ескалацията, служебният министър на отбраната Атанас Запрянов свика съвет за преоценка на ситуацията.

Ракетата изстреляна от Иран е прелетяла над Ирак и Сирия. Преди да достигне Южна Турция е неутрализирана над района на Хатай от натовската противовъздушна отбрана. Турското министерство на отбраната съобщи, че няма жертви и нанесени щети.

Преди това от Анкара отхвърлиха появили се в социалните мрежи твърдения, че американска база в Турция е била ударена от Иран. Като подчертаха, че на турска територия няма чуждестранни бази.

Реджеп Тайип Ердоган, президент на Турция: "Във връзка със събитията от тази сутрин - поддържаме непрекъснат контакт с нашите съюзници от НАТО и ще отговорим незабавно на всяка възникнала заплаха. Отправили сме ясно предупреждение към съответните страни, за да предотвратим повтарянето на подобни инциденти за в бъдеще."

Новата ситуация наложи преоценка на риска и служебният министър на отбраната събра военните на извънредна среща за анализ.

Атанас Запрянов, служебен министър на отбраната: "Изстрелването на ракети срещу страна членка на НАТО е опасна ескалация. Направихме оценка на рисковите, степента на готовност на нашите въоръжени сили да се справят, разбира се, в коалиционен мащаб с подобни заплахи и действия и промяна на готовността на някои от нашите формирования, които имат задачи преди всичко в областта на противозащитната отбрана на страната."

Служебният министър на отбраната заяви, че анализът ще бъде изпратен до министър-председателя, по чиято преценка да бъде свикан съвет по сигурността. И допълни, че натовските самолети, собственост на Съединените щати, които са разположени на летището в София - остават.

Атанас Запрянов, служебен министър на отбраната: "Ще направим конкретни предложения, които имат за цел преди всичко гарантиране на мира, спокойствието на гражданите и защита на нашата територия. По отношение на мероприятието, които са провеждат по линия на НАТО, Алианса няма да се огъне и плановите мероприятия ще продължат да се провеждат. В цялата територия на Алианса се провеждат учения на НАТО и те ще бъдат реално проведени, така както са плановите. Така че Иран няма да ни уплаши да спрем дейността по укрепване на отбранителните способности на Алианса, по засиленото предно присъствие на източния фланг, по засилената бдителност."

От НАТО остро осъдиха продължаващите ирански атаки срещу държави от региона и допълниха, че всички страни-членки, включително Турция, могат да разчитат на подкрепата на Алианса.

#кризата в Близкия изток #ген. Атанас Запрянов #НАТО

