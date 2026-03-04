МВнР прави всичко възможно за безаварийно извеждане на българите от Близкия изток

В настоящия момент усилията ни са съсредоточени за извеждане на българските граждани в пряко засегнатите от военни действия държави. Това стана ясно след заседание на кризисния щаб за ситуацията в Близкия изток. По принцип евакуация се извършва от рискови зони, в които живота и здравето е застрашен, уточниха от МВнР.

Българските граждани с преустановените полети през летищата в Близкия изток, но намиращи се извън зоните с военни действия, като Индия, Малдивите, Шри Ланка и други следва да поддържат контакт със своите авиопревозвачи или туроператори за алтернативни маршрути през трети дестинации за завръщане в България, каза от МВнР.

„Фокусът е грижа за всеки български гражданин, който е в затруднено положение да се прибере у дома“, увери заместник министърът Велизар Шаламанов.

По думите му се работи 24/7, а хората в кризисния щаб покриват всички обаждания.

Работи се в тясно сътрудничество с представители от много институции, за да няма риск за сигурността при извеждането на гражданите.

„Това е изключително професионална работа, която се върши в МВнР. Усилили сме състава на ситуационния център, привлечени са много допълнителни дирекции, консулски отношения, дирекции, така че да осигурим възможно най-добрите условия да се окаже подкрепа на българските граждани“, каза Шаламанов. „Правим няколко успоредни евакуации,не е само една. Оказваме съдействие на граждани в различни точки по света", добави Ирена Димитрова, директор на ситуационния център на МВнР.

Тя даде подробности около евакуацията от Дубай, Абу Даби.