МВнР прави всичко възможно за безаварийно извеждане на българите от Близкия изток

Чете се за: 02:35 мин.
У нас
В последния момент има много отказали се от евакуация от Дубай и Абу Даби

В настоящия момент усилията ни са съсредоточени за извеждане на българските граждани в пряко засегнатите от военни действия държави. Това стана ясно след заседание на кризисния щаб за ситуацията в Близкия изток. По принцип евакуация се извършва от рискови зони, в които живота и здравето е застрашен, уточниха от МВнР.

Българските граждани с преустановените полети през летищата в Близкия изток, но намиращи се извън зоните с военни действия, като Индия, Малдивите, Шри Ланка и други следва да поддържат контакт със своите авиопревозвачи или туроператори за алтернативни маршрути през трети дестинации за завръщане в България, каза от МВнР.

„Фокусът е грижа за всеки български гражданин, който е в затруднено положение да се прибере у дома“, увери заместник министърът Велизар Шаламанов.

По думите му се работи 24/7, а хората в кризисния щаб покриват всички обаждания.

Работи се в тясно сътрудничество с представители от много институции, за да няма риск за сигурността при извеждането на гражданите.

„Това е изключително професионална работа, която се върши в МВнР. Усилили сме състава на ситуационния център, привлечени са много допълнителни дирекции, консулски отношения, дирекции, така че да осигурим възможно най-добрите условия да се окаже подкрепа на българските граждани“, каза Шаламанов.

„Правим няколко успоредни евакуации,не е само една. Оказваме съдействие на граждани в различни точки по света", добави Ирена Димитрова, директор на ситуационния център на МВнР.

Тя даде подробности около евакуацията от Дубай, Абу Даби.

„В последния момент много хора започнаха да се отказват от вече готовите и пуснати към екипите на полетите хора, а това не позволява местата да се запълнят в последния момент с други. Опитваме се да организираме нови хора. Затова призоваваме тези, които са се записали за прибиране в България от Абу Даби, Дубай, за максимална коректност и за получаване на обратна връзка в случаите, когато са намерили други маршрути“, обясни Ирена Димитрова.

