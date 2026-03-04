Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран?

56-годишният син на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер. Това съобщава иранската опозиционна медия "Иран Интернешънъл". Новината засега не е потвърдена официално. Техеран обяви, че няма да преговаря със САЩ и е "готов да продължи войната".



Израелската армия започва нова вълна oт удари срещу цели в Иран. Революционната гвардия отговори с около 40 ракети по израелски и американски цели. САЩ също планират да засилят ударите си по цели в Иран. Според Централното командване на САЩ от началото на операцията американските военни са поразили близо 2000 цели в Ислямската република. От Иран са отговорили с 500 балистични ракети и над 2000 дрона.

Вой на сирени над Йерусалим. Поредният натоварен ден за израелската ПВО система "Железен купол". На този етап не се съобщава за жертви. В Техеран - колони от гъст черен дим отново закриват небето. Израелската армия обяви, че провежда "мащабни" удари. Силни експлозии отекват в източната част на града. Ескалираха и израелските атаки срещу Ливан. Ударени са южните предградия на Бейрут, крепост на Хизбула. Поне четирима души загинаха и шестима бяха ранени при удар на жилищна сграда в град Баалбек, в източната част на страната. Съединените щати също обявиха, че се готвят да засилят атаките.

Марко Рубио, държавен секретар на Съединените щати: "Ще започнете наистина да забелязвате промяна в обхвата и интензитета на атаките, докато двете най-мощни военновъздушни сили в света разбиват този терористичен режим, обезвреждат го и му отнемат способността да заплашва съседите си или да се крие зад зона на имунитет, която им позволява да развиват ядрените си амбиции."

Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет и други членове на администрацията на Тръмп прекараха часове в Конгреса в защита на действията на американските военни в Иран. Предстои Камарата на представителите да подложи на гласуване по-късно тази седмица резолюция за ограничаване на правомощията на Доналд Тръмп за по-нататъшни военни действия в Иран. Шансовете тя да мине са малки. А ако успее, ще бъде блокирана от ветото на президента. Конгресмени коментираха какво са чули на изслушванията, които бяха класифицирани.

Чък Шумър, лидер на демократите в Сената: "Аз съм наистина притеснен за разширяването на мисията, когато няма определен план, когато не чуваш ден по ден "ще направим това и това и това поради тези и тези причини", в крайна сметка се стига до безкрайна война... и всякакви проблеми. Затова отговорите не бяха задоволителни. Това, което наистина е необходимо, е публичен дебат. Така американският народ, който вече е силно против това, може да види каквото видяхме ние." Майк Джонсън, председател на камарата на представителите от Републиканската партия: "Президентът е в рамките на конституционните си правомощия да направи това, което направи, и това е напълно в съответствие с практиката на предишните президенти от поне четири десетилетия. Няма никакво съмнение по този въпрос. Демократите никога не са имали съмнения, когато президенти от Демократическата партия са използвали тази власт."

Довечера в Иран ще започне тридневното поклонение пред тялото на върховния лидер Аятолах Али Хаменей, преди да бъде погребан. Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че наследникът на Хаменей ще бъде разглеждан като "мишена" на Израел.