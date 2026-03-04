БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:35 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:30 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си намерим полет": Разказ от първо лице на блокирани българи на Малдивите

Християна Димитрова от Християна Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Запази
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си намерим полет": Разказ от първо лице на блокирани българи на Малдивите
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Евакуацията на българите от страните в Близкия изток вече е в ход. Първи самолет с наши сънародници пристига след 2 часа от Дубай. А друг самолет се очаква да прибере българи от Оман.

И докато част от нашите сънародници вече имат план как да се приберат в България, други казват, че са в безизходица. Над 100 българи, отишли на екскурзия на Малдивите, вече пети ден не могат да излетят към родината, заради отменени полети и липса на места в самолетите. Част от тях не могат да си набавят и жизненоважни лекарства. Настояват за помощ от държавата, за да бъдат евакуирани.

Екскурзията до Малдивите, вместо в приказка, се превръща в кошмар за Теменуга и семейството ѝ. Трябвало е да излетят за България на 2 март, но заради войната в Близкия изток, полетът им е отменен. До днес нямат информация кога ще могат да излетят за дома.

Теменуга Кръстева, турист: "Сред нас има хора, които се нуждаят от лекарства вече, има хора с байпаси. Има над 100 българи тук. Лекарства в Мале трудно се купуват, да кажа невъзможно, искат ни рецепти. Доста критично започва да става."

Свързват се и с институциите у нас. Казват, че реакция няма.

Теменуга Кръстева, турист: "Великобритания си прибраха гражданите оттук, американците си тръгнаха, а България ни пожелава в имейл успех да си намерим полет."

Полети има, но места няма. В търсене на спасение, българите решават да организират сами чартърен полет.

Теменуга Кръстева, турист: "Първата оферта, която получихме беше баснословна. Страшно звучи - около 400 000 паунда. Това, което имаме като ориентир от българска компания, е, че ще излезе около 3000 евро на човек. Нямаме нищо сигурно в момента."

Сънародниците ни настояват България да ги подпомогне финансово заради огромните непредвидени разходи.

Теменуга Кръстева, турист: "Ако първият ден, когато наехме стаята беше на една цена, в момента е на съвсем друга. В момента плащаме 700 евро за 2 спални. Навън е доста странно за нас, нищо не работи през деня, всичко отваря след залез слънце и го караме на вафли и бисквити."

Над 100 българи са в същата ситуация в Малдивите. Всички те се нуждаят от помощ и се надяват скоро да се приберат при семействата си.

#Малдиви #блокирани българи #евакуация

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София при специална евакуация на служители и дипломати
2
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София...
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на българите от Близкия изток
3
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на...
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
4
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
5
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Проф. Асен Асенов: Не е ясно какви са целите на САЩ в конфликта с Иран
6
Проф. Асен Асенов: Не е ясно какви са целите на САЩ в конфликта с Иран

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Близък изток

Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран? Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран?
Чете се за: 04:35 мин.
Българка в Израел: По-тежко е на север, хората имат 1-2 минути, за да стигнат до бомбоубежищата Българка в Израел: По-тежко е на север, хората имат 1-2 минути, за да стигнат до бомбоубежищата
Чете се за: 01:20 мин.
Проф. Асен Асенов: Не е ясно какви са целите на САЩ в конфликта с Иран Проф. Асен Асенов: Не е ясно какви са целите на САЩ в конфликта с Иран
Чете се за: 02:17 мин.
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
Чете се за: 00:57 мин.
Пети ден удари в Близкия изток Пети ден удари в Близкия изток
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива, няма да допуснем създаване на изкуствена паника
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива,...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи, блокирани в Близкия изток Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи, блокирани в Близкия изток
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран? Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран?
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток
Чете се за: 03:52 мин.
По света
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали документи за...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Франция изпраща самолетоносача "Шарл де Гол" в Средиземно...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
НА ЖИВО: ИТН призова президента незабавно да поиска оставката на...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Карина Караиванова е номинирана за подуправител на БНБ
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ