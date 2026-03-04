"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си намерим полет": Разказ от първо лице на блокирани българи на Малдивите

Евакуацията на българите от страните в Близкия изток вече е в ход. Първи самолет с наши сънародници пристига след 2 часа от Дубай. А друг самолет се очаква да прибере българи от Оман.

И докато част от нашите сънародници вече имат план как да се приберат в България, други казват, че са в безизходица. Над 100 българи, отишли на екскурзия на Малдивите, вече пети ден не могат да излетят към родината, заради отменени полети и липса на места в самолетите. Част от тях не могат да си набавят и жизненоважни лекарства. Настояват за помощ от държавата, за да бъдат евакуирани.

Екскурзията до Малдивите, вместо в приказка, се превръща в кошмар за Теменуга и семейството ѝ. Трябвало е да излетят за България на 2 март, но заради войната в Близкия изток, полетът им е отменен. До днес нямат информация кога ще могат да излетят за дома.

Теменуга Кръстева, турист: "Сред нас има хора, които се нуждаят от лекарства вече, има хора с байпаси. Има над 100 българи тук. Лекарства в Мале трудно се купуват, да кажа невъзможно, искат ни рецепти. Доста критично започва да става."

Свързват се и с институциите у нас. Казват, че реакция няма.

Теменуга Кръстева, турист: "Великобритания си прибраха гражданите оттук, американците си тръгнаха, а България ни пожелава в имейл успех да си намерим полет."

Полети има, но места няма. В търсене на спасение, българите решават да организират сами чартърен полет.

Теменуга Кръстева, турист: "Първата оферта, която получихме беше баснословна. Страшно звучи - около 400 000 паунда. Това, което имаме като ориентир от българска компания, е, че ще излезе около 3000 евро на човек. Нямаме нищо сигурно в момента."

Сънародниците ни настояват България да ги подпомогне финансово заради огромните непредвидени разходи.

Теменуга Кръстева, турист: "Ако първият ден, когато наехме стаята беше на една цена, в момента е на съвсем друга. В момента плащаме 700 евро за 2 спални. Навън е доста странно за нас, нищо не работи през деня, всичко отваря след залез слънце и го караме на вафли и бисквити."

Над 100 българи са в същата ситуация в Малдивите. Всички те се нуждаят от помощ и се надяват скоро да се приберат при семействата си.